Pietro Lombardi und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa verbringen mit Sohn Leano (3) harmonische Familienferien auf Mauritius. In einem Podcast verrät Lombardi, dass die beiden Ex-Partner wieder in einem Bett schlafen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Mauritius: Sonne, Strand – und eine ungewöhnliche Familienidylle: Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) geniessen mit ihrem dreijährigen Sohn Leano Ferien auf der Trauminsel. Auf Instagram wirken die beiden harmonisch, scherzen miteinander und lachen viel. Das sorgt vor allem in Deutschland für Spekulationen: Sind die beiden Stars tatsächlich wieder ein Paar?

Jetzt heizt Lombardi selbst die Gerüchteküche an, weil er im Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» eine überraschende Bemerkung macht. Der Sänger, der sich per Video zugeschaltet hat, plauderte über den Patchwork-Urlaub und lässt dabei beiläufig fallen, dass er und seine Ex wieder in einem Bett schlafen. Diese Aussage reicht, um Fans und Podcast-Kumpel Olli Pocher stutzig zu machen.

«Haben hier einfach eine gute Zeit»

Pocher, Lombardis bester Freund und aktueller Mitbewohner, lässt nicht locker und fragt nach. Pietro lachte und erklärt: «Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spass, wir erleben viel.»

Die Liebesgeschichte von Lombardi und Rypa war bisher alles andere als geradlinig. Die beiden lernten sich 2020 beim Videodreh zu Lombardis Hit «Cinderella» kennen und verliebten sich. Zwei Jahre später folgte die Verlobung, doch im August 2025 gingen sie nach einer turbulenten Beziehung offiziell getrennte Wege. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: den dreijährigen Leano und den einjährigen Amelio, der wegen der langen Flugzeit nicht mit nach Mauritius gereist ist.