Oliver Pocher und Pietro Lombardi offenbaren ihre Rente

Oliver Pocher und Pietro Lombardi sprechen in ihrem Podcast offen über ihre finanzielle Situation. Während Lombardi auf eine Rente von 2635 Euro hofft, erwartet Pocher nur 336 Euro – trotz Millionenvermögens.

Darum gehts Oliver Pocher und Pietro Lombardi diskutieren ihre Renten im gemeinsamen Podcast

Pocher erhält nur 336 Euro Rente, Lombardi hingegen 2635 Euro monatlich

Pocher lebt in einem Zehn-Millionen-Euro-Haus mit Pool und Tennisplatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) geben in ihrem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» Einblicke in ihre finanzielle Zukunft – und die könnte nicht unterschiedlicher aussehen. Während Sänger Lombardi im Alter mit einer monatlichen Rente von 2635 Euro (etwa 2400 Franken) rechnen kann, sind es bei Comedian Pocher gerade mal 336 Euro (306 Franken).

«Mein Anspruch: Wenn ich irgendwas bekomme, sind es 336 Euro oder so», erklärte der Comedian. Die Reaktion seines Freundes Lombardi lässt nicht lange auf sich warten: «Was ist denn das für ein Rentensystem?», fragte der Sänger überrascht.

Pocher arbeitet seit langem freiberuflich

Lombardi, der deutlich jünger ist als Pocher, hat laut eigener Aussage insgesamt 16 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt, davon 13 Jahre in die Künstlersozialkasse. «Ich habe in die Rentenkasse richtig viel reingeblättert», betonte der ehemalige «DSDS»-Gewinner. Doch sein derzeitiges Einkommen sei so hoch, dass er vor drei Jahren aus der Künstlersozialkasse «rausgeflogen» sei.

Pocher hingegen habe nur in den ersten Jahren seiner Karriere in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Nach seiner Tätigkeit beim Musiksender «Viva» arbeitete er ausschliesslich freiberuflich, was seine Rentenansprüche erheblich reduziere.

Trotz seiner bescheidenen Rente sei Pocher laut Lombardi finanziell besser aufgestellt. «Der Unterschied zwischen dir und mir: Du bist überreich und mir geht es gut.» Pocher wohne in einem «Zehn-Millionen-Euro-Haus» mit eigenem Aufzug, Pool und Tennisplatz, wie Lombardi verrät. Bis 2023 lebte Pocher dort mit seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und den zwei gemeinsamen Söhnen. Nach der Trennung zog Aly aus, und Pochers frühere Partnerin Alessandra Meyer-Wölden (42) zog mit den sechs gemeinsamen Kindern ein. Seit Kurzem wohnt auch Lombardi im Haus seines Freundes.