DE
FR
Abonnieren

«Viel reingeblättert»
Oliver Pocher und Pietro Lombardi offenbaren ihre Rente

Oliver Pocher und Pietro Lombardi sprechen in ihrem Podcast offen über ihre finanzielle Situation. Während Lombardi auf eine Rente von 2635 Euro hofft, erwartet Pocher nur 336 Euro – trotz Millionenvermögens.
Publiziert: 14:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Kommentieren
1/5
Pietro Lombardi und Oliver Pocher haben in ihrem gemeinsamen Podcast über ihre Rente gesprochen.
Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts

  • Oliver Pocher und Pietro Lombardi diskutieren ihre Renten im gemeinsamen Podcast
  • Pocher erhält nur 336 Euro Rente, Lombardi hingegen 2635 Euro monatlich
  • Pocher lebt in einem Zehn-Millionen-Euro-Haus mit Pool und Tennisplatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) geben in ihrem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» Einblicke in ihre finanzielle Zukunft – und die könnte nicht unterschiedlicher aussehen. Während Sänger Lombardi im Alter mit einer monatlichen Rente von 2635 Euro (etwa 2400 Franken) rechnen kann, sind es bei Comedian Pocher gerade mal 336 Euro (306 Franken).

Mehr zu Oliver Pocher und Pietro Lombardi
Fremdgeh-Beichte von Oliver Pocher
«Nicht stolz drauf»
Fremdgeh-Beichte von Oliver Pocher
Pocher tauscht Ex-Frau mit Lombardi aus
Podcast-Hammer
Pocher tauscht Ex-Frau mit Lombardi aus
Was macht Pietro Lombardi in Zürich?
Bett und Sofa
Warum kauft Pietro seine Möbel plötzlich in Zürich?
Pietro Lombardi muss vier Stunden im kalten Auto ausharren
Kein Schlüssel, kein Hotel
Pietro Lombardi muss vier Stunden im kalten Auto ausharren

«Mein Anspruch: Wenn ich irgendwas bekomme, sind es 336 Euro oder so», erklärte der Comedian. Die Reaktion seines Freundes Lombardi lässt nicht lange auf sich warten: «Was ist denn das für ein Rentensystem?», fragte der Sänger überrascht.

Pocher arbeitet seit langem freiberuflich

Lombardi, der deutlich jünger ist als Pocher, hat laut eigener Aussage insgesamt 16 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt, davon 13 Jahre in die Künstlersozialkasse. «Ich habe in die Rentenkasse richtig viel reingeblättert», betonte der ehemalige «DSDS»-Gewinner. Doch sein derzeitiges Einkommen sei so hoch, dass er vor drei Jahren aus der Künstlersozialkasse «rausgeflogen» sei.

Pocher hingegen habe nur in den ersten Jahren seiner Karriere in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Nach seiner Tätigkeit beim Musiksender «Viva» arbeitete er ausschliesslich freiberuflich, was seine Rentenansprüche erheblich reduziere.

Trotz seiner bescheidenen Rente sei Pocher laut Lombardi finanziell besser aufgestellt. «Der Unterschied zwischen dir und mir: Du bist überreich und mir geht es gut.» Pocher wohne in einem «Zehn-Millionen-Euro-Haus» mit eigenem Aufzug, Pool und Tennisplatz, wie Lombardi verrät. Bis 2023 lebte Pocher dort mit seiner Ex-Frau Amira Aly (33) und den zwei gemeinsamen Söhnen. Nach der Trennung zog Aly aus, und Pochers frühere Partnerin Alessandra Meyer-Wölden (42) zog mit den sechs gemeinsamen Kindern ein. Seit Kurzem wohnt auch Lombardi im Haus seines Freundes.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt
1:12
Trennung von Laura Maria Rypa:Pietro Lombardi ist wieder Single
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen