Er plant eine dreimonatige Reise voller Emotionen und Ehrlichkeit.

Pietro Lombardi (33) meldet sich aus Zürich, bevor es weiter nach Reiden im Kanton Luzern geht. Auf der Autofahrt spricht der Sänger darüber, sich in der Schweiz ein neues Sofa und ein neues Bett aussuchen zu wollen. Und hier kommt Reiden ins Spiel: Dort befindet sich nämlich der Hauptsitz der Firma Bestform, die auf Inneneinrichtung, Möbel, Architektur und den Bau verschiedener Gebäude spezialisiert ist.

Mit Bestform scheint der Sänger bereits länger zusammenzuarbeiten. Auf der Instagram-Seite des Unternehmens findet sich ein Foto vom Mai 2025, auf dem Inhaber Denis Veletovac mit Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa (30) posiert – damals waren Lombardi und Rypa allerdings noch ein Paar.

Lombardi plant etwas Unerwartetes

Allerdings macht vor allem eine Instagram-Story von Pietro Lombardi neugierig. Denn darin kündigt er heute in den frühen Morgenstunden etwas Besonderes an: «Heute um 00:00 Uhr passiert etwas, womit ich selbst nie gerechnet hätte», beginnt der Sänger die kryptische Nachricht. «Ich war unsicher. Habe gezweifelt. Habe nachgedacht. Die Meinungen werden sich teilen – das weiss ich jetzt schon», schreibt Lombardi und betont aber, dass am Ende sein Herz entscheide und seine Meinung bleibe, «egal, was wer sagt.»

«Was jetzt beginnt, ist eine Reise. Erstmal drei Monate. Und vielleicht ist das erst der Anfang. Drei Monate voller Reibung, Ehrlichkeit und neuer Emotionen», schreibt er weiter. Er ist sich sicher, dass viele es gut finden werden, was er plant, doch auch, dass andere es nicht verstehen werden. «Und genau das macht es richtig», sagt er überzeugt. Es hört sich an, als würde bei Pietro Lombardi ein Umbruch anstehen, möglicherweise ein neuer Lebensabschnitt. Könnte er mit dieser mysteriösen Nachricht möglicherweise einen Umzug in die Schweiz ankündigen? Oder handelt es sich letztlich nur um ein neues Projekt, das er geheimnisvoll bekanntgibt? Gleichzeitig fragt er seine Fans, ob diese vielleicht eine Idee haben, worum es sich handeln könnte. Eine Anfrage von Blick an Pietro Lombardi und sein Management blieb bisher unbeantwortet.