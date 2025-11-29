Die Nachricht über die Trennung von Anna-Maria Ferchichi und Bushido kam überraschend. Jetzt meldet sich ausgerechnet Pietro Lombardi zu Wort und erklärt, was er von der Sache hält. Prompt reagiert Anna-Maria Ferchichi darauf.

Darum gehts Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben sich getrennt. Pietro Lombardi äussert sich

Lombardi bezeichnet die Trennung als Karma, wünscht dem Paar aber alles Gute

Lombardi trennte sich dieses Jahr von seiner Freundin Laura Maria Rypa

Silja Anders Redaktorin People

«Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen.» Mit diesem Satz liess Anna-Maria Ferchichi (44) am Freitag die Bombe platzen, dass sie und Ehemann Bushido (47) sich getrennt haben.

Jetzt meldet sich Pietro Lombardi (33) zu Wort und hat zu dem Beziehungs-Aus – oder der Beziehungs-Pause – der Ferchichis ein Wort zu sagen: «Karma». «Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht», schreibt der Sänger auf Instagram. Lombardi, der sich im Sommer dieses Jahres erst von Freundin Laura Maria Rypa (29) trennte, schreibt, dass man nicht über die Beziehung von anderen urteilen solle, da keine Beziehung perfekt sei. Diesen Satz ergänzt er mit einem Sonnenbrillen-Emoji – wohl ein kleiner Seitenhieb gegen die Ferchichis.

Das lässt Anna-Maria Ferchichi nicht auf sich sitzen. «Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat», schreibt sie auf Instagram. «Zur Klarstellung: Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann.» Bushido rückte in diesem Jahr als Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» nach und ersetzte damit Pietro Lombardi.

Weiter sagt Anna-Maria Ferchichi: «Oder nimmst du es mir noch übel, dass ich in meinem Podcast gesagt habe, wie arm es wirkt, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt. Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.» Inzwischen habe Lombardi eine zweite Exfrau (Anm. d. Red.: Lombardi und Rypa waren nie verheiratet) mit Kindern. «Du kannst mich also sehr gern vom Gegenteil überzeugen. Währenddessen gebe ich meinem Mann und meiner Ehe genau den Raum, den wir brauchen, um uns zu sortieren.»

Lombardi wünscht ihnen trotzdem alles Gute

Böse Worte hat Pietro Lombardi für die Ferchichis trotz allem nicht übrig. «Trotzdem wünsche ich keinem Paar eine Trennung, auch euch beiden nicht. Für eure wundervollen Kinder wünsche euch auch, dass ihr alles dafür tut, zusammenzubleiben.»

«Hoffe, das Ganze ist keine Promo»

Der einstige «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger hat aber auch eine Sorge an, die bereits viele Fans geäussert haben: «Ich hoffe, das Ganze hier ist keine Promo für ein neues Projekt oder so, aber so schätze ich euch nicht ein, eigentlich.»