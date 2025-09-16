Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sorgen für Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback. Nach zahlreichen Trennungen kommentiert Lombardi Rypas Instagram-Beitrag – was Fans hoffen lässt.

1/5 Laura Maria Rypa hat ihren neuen Duft lanciert. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Pietro Lombardi unterstützt Ex-Partnerin Laura Maria bei Parfum-Launch

Fans hoffen auf Liebescomeback nach Lombardis öffentlichem Kommentar

Paar trennte sich bisher achtmal, fand siebenmal wieder zusammen

Saskia Schär Redaktorin People

Insgesamt siebenmal haben sich Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) bisher getrennt. Die Hoffnung gewisser Fans auf ein Liebescomeback der beiden ist daher gar nicht mal so utopisch. Wer sich siebenmal getrennt hat, hat sich auch bereits sechsmal wieder füreinander entschieden.

Nun feuert Pietro Lombardi die Gerüchte um ein mögliches, erneutes Zusammenkommen mit der Mutter zweier seiner Söhne selbst an – mit einem einzigen Kommentar unter dem neusten Beitrag von Laura Maria: «Kannst stolz auf dich sein». Die Influencerin hat am Dienstagabend ihr zweites Parfüm lanciert. Dafür hat sie auf Instagram einen kurzen Werbeclip online gestellt und sich bei ihren Fans für den Support bedankt. Dass sie jetzt auch Unterstützung von ihrem Ex-Partner erhält, scheint sie selbst zu überraschen.

Lombardis Kommentar beantwortet sie mit zwei Emojis: Einem Smiley, das mit vor Rührung geweiteten Augen dreinblickt und ein orangefarbenes Herz.

«Ich hoffe, ihr werdet heiraten»

In den ersten elf Stunden nach dem Absetzen seines Kommentars hat er bereits gegen 400 Likes gesammelt, die Antwort von Rypa innerhalb derselben Zeit 165. Die Fans springen auf den Zug auf, kommentieren mit «Verzeih ihm», «Ihr beiden gehört zusammen», «hoffentlich findet ihr zwei wieder zusammen» oder gar «Oh super. Ich hoffe, ihr werdet heiraten. Ihr gehört zusammen». Andere sind nicht ganz so optimistisch, was ein Liebescomeback betrifft, aber finden die Geste schön, gar «vorbildlich»: «So mega wie er dich supportet, das zeigt Stärke und es zeigt, dass er weiss, wie viel Kraft du da reingesteckt hast.»