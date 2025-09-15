Pietro Lombardi kommt gerade aus der Trennung von Laura Maria Rypa. Auf Instagram spricht er jetzt über seinen künftigen Kinderwunsch. Und macht eine interessante Ankündigung.

Darum gehts Pietro Lombardi plant Sterilisation, denkt über Adoption eines Mädchens nach

Lombardi betont Wichtigkeit der Vaterrolle trotz getrennter Wohnsitze

Er hat drei Söhne: Alessio (10), Amelio (1) und Leano (2)

Saskia Schär

Pietro Lombardi ist 33 Jahre alt, hat eine gescheiterte Ehe sowie eine aufgelöste Verlobung hinter sich und insgesamt drei Jungs aus beiden Beziehungen. Einen Monat nach dem offiziellen Liebes-Aus zwischen ihm und Laura Maria Rypa (29) stellt er sich auf Instagram der Neugier seiner Fans. Auf die Frage, ob er sich noch mehr Kinder wünsche, antwortet er Folgendes: «Ne, ich glaub, das war's für mich, werde mich safe sterilisieren lassen», so Lombardi.

Hat der Sänger tatsächlich mit dem Thema Nachwuchs abgeschlossen? Ganz so sicher ist das dann doch nicht: «Muss ich eben ein Mädchen vielleicht mal adoptieren, das fände ich auch schön, irgendwie ein Kind ohne Familie aufzunehmen», erklärt der «Phänomenal»-Interpret.

«Papa und Sohn, Freunde, ein Herz und eine Seele»

In seiner Story äussert er sich auch zur Beziehung zu seinen drei Söhnen Alessio (10), Amelio (1) und Leano (2), da ein Fan wissen möchte, ob es denn für ihn nicht hart sei, drei Kinder zu haben. «Hart, drei Kinder? Nein. Es ist das grösste Geschenk, das mir das Leben gegeben hat», meint der «DSDS»–Gewinner von 2011 dazu. In diesem Zusammenhang verrät er auch, dass keiner der drei Buben bei ihm wohnt. «Die Kinder leben bei Mama und das ist auch richtig so, weil eine Mama einfach eine Mama ist. Das heisst nicht, dass ein Papa nicht genauso wichtig ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine».

Seine Rolle als Vater nähme er sehr ernst, denn es sei ihm wichtig, «kein Besuchspapa zu sein», der lediglich alle zwei Wochenenden vorbeikomme, um Hallo zu sagen, zu spielen und sich dann wieder zu verabschieden. «Ich will in jeder Phase Papa sein, mit allem, was dazugehört. Ich möchte meine Jungs mehrmals die Woche sehen, und das Gute ist, dass es da auch keine Probleme geben wird, dass es genau so klappen wird und auch aktuell super klappt».

Sohn Alessio, den er mit Sarah Engels (32) hat, habe er nicht täglich gesehen und «trotzdem haben wir die beste Bindung, die es gibt». Sie seien «Papa und Sohn, Freunde, ein Herz und eine Seele». Eine solche Verbindung wünscht er sich auch mit seinen zwei jüngsten Söhnen, die ihm «die Welt bedeuten». Einmal in der Woche soll es zudem zu einem gemeinsamen Treffen aller drei Geschwister kommen, damit sie «ihre Bindung aufbauen und wissen, dass sie zusammengehören – das ist für mich das Wichtigste», so Lombardi abschliessend.