Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt. Die Influencerin verkündete das überraschende Liebes-Aus auf Instagram. Nun sickern immer mehr Informationen durch, warum es zum Bruch in der Liebe kam.

1/6 Seit 2020 waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ein Paar. Foto: imago/pictureteam

Darum gehts Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa trennen sich überraschend

Laura fühlt sich überfordert und von Pietro im Stich gelassen

Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne im Alter von zwei Jahren und einem Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Trennung von Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) kam unerwartet. Influencerin Laura verkündete am Sonntagnachmittag (17. August 2025) das Ende ihrer Beziehung auf Instagram. Offenbar hat nicht einmal das engste Umfeld des einstigen Liebespaars mit dieser Nachricht gerechnet.

In ihrem Post schrieb Laura Maria Rypa: «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.» Pietro Lombardi hat sich bisher nicht zu der Trennung geäussert.

Foto: Instagram / @lauramaria.rpa

Im Hause Lombardi/Rypa soll es schon länger vor dem Knall ordentlich gekracht haben. Wie «Bild» wissen will, gab es in den letzten Tagen Spannungen zwischen dem Paar. Dabei hatten sie Grosses vor. Sie standen kurz vor einem Umzug in ein neues Haus, und sogar eine Hochzeit stand im Raum.

1:20 Da waren sie noch glücklich: So romantisch war Pietro Lombardis Heiratsantrag

Die Konflikte zwischen dem Paar stammten vor allem daher, dass sich Laura Maria Rypa laut eigenen Angaben von ihrem Partner Pietro Lombardi vernachlässigt gefühlt hat. So trieb er seine Karriere voran und stand oft auf der Bühne. Zuletzt trat er regelmässig auf Mallorca im Megapark auf und verfolgte gemeinsame Projekte mit Ballermann-Sängerin Isi Glück (34).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er ist auf der Bühne, sie mit den Kindern zu Hause

Währenddessen sass Laura Maria Rypa zu Hause und sorgte für die gemeinsamen Söhne Leano Romeo (2), Amelio Elija (1) und die drei Hunde. Dieses Gefühl ist nicht neu. Bereits im November 2024, nach einem Streit, der in einem Polizeieinsatz endete, äusserte Laura in einem Interview mit «Bild» ihre Frustration: «Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermassen gerecht zu werden. Pietro war halt in der Zeit beruflich viel unterwegs, und ich war viel allein.»

Heftige Streits gab es zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa in der Vergangenheit immer wieder. Die Konflikte gipfelten am 7. Oktober 2024 in einem Polizeieinsatz, bei dem Laura Maria Rypa mit ihrem kleinen Baby Amelio ins Spital musste. Lombardi bestätigte daraufhin den Polizeieinsatz, betonte aber, seine Freundin nie geschlagen zu haben. «Ich war ein richtiges Arschloch. Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde und versuche, meine Emotionen besser im Griff zu haben», sagte er damals. Die guten Vorsätze scheinen der Liebe nicht geholfen zu haben.



