Damit hat wohl niemand so plötzlich gerechnet: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt. Das verkündete die Influencerin am Sonntagnachmittag auf Instagram.

1/7 Überraschendes Liebes-Aus bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich nach fünf Jahren getrennt

Vor allem das letzte Jahre stellte das Paar vor Herausforderungen ihrer Beziehung

Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Leano (geboren 2023) und Amelio Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben sich getrennt. Die Nachricht kommt überraschend und wurde am Sonntagnachmittag von Rypa selbst auf Instagram verkündet.

«Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», schreibt die zweifache Mutter. «Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen. Vielen Dank für euer Verständnis.»

Der «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger und der Internet-Star waren fünf Jahre ein Paar und sogar verlobt. Im Januar 2023 kam der erste gemeinsame Sohn, Leano, zur Welt. Im August letzten Jahres folgte Söhnchen Amelio.

1:20 Da waren sie noch glücklich: So romantisch war Pietro Lombardis Heiratsantrag

Turbulente Beziehung

Im April konnte man schon Spannungen spüren. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sie sich noch Nachwuchs wünsche. «Ja!!! Zu 100'000 Prozent», lautete Rypas begeisterte Antwort. Doch ihr Liebster war sich da nicht so sicher, für ihn war die Familienplanung eigentlich abgeschlossen.

Eigentlich war Rypa der Meinung, dass sie ihre Probleme in den Griff bekommen könnten. «Ich bin eine sehr emotionale, aber auch starke Person. Jemand, der seinen eigenen Kopf hat und für seine Überzeugungen einsteht. Pietro ist genauso. Und manchmal, ja, sind unsere Stärken aufeinandergeprallt. Vielleicht streiten wir öfter als andere, aber ich denke, das zeigt auch, wie viel uns aneinander liegt», verriet sie vergangenen Dezember auf Instagram.

Doch hatte die Beziehung überhaupt das Potenzial, zu halten? Pietro gab zu, Laura Maria Rypa zu Beginn ihrer Liebe abgehört zu haben, da er mit Eifersucht zu kämpfen hatte. Vergangenes Jahr war sogar von häuslicher Gewalt die Rede, als mitten in der Nacht die Polizei zu ihrem Haus ausrücken musste. Beide stritten stets ab, dass es zu Handgreiflichkeiten kam, ihr anschliessender Besuch im Spital sei vor allem wegen des emotionalen Stresses gewesen. ««Ich wollte nur noch weg und mich einmal gründlich durchchecken lassen, ob alles in Ordnung ist, weil es mir psychisch nicht gut ging.»

Für Pietro Lombardi ist die Trennung ein weiterer Tiefschlag. Erst Ende 2024 wurde bekannt, dass er nicht bei als Juror bei «DSDS» dabei sein wird und stattdessen Rapper Bushido (46) seinen Platz neben Dieter Bohlen (71) einnehmen wird.

Pietro Lombardi hat sich noch nicht zu der Trennung geäussert. Gemeinsame Pärchenfotos sind auch noch auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen zu sehen. Allerdings scheinen sich beide entfolgt zu sein.