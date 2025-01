Pietro Lombardi trägt ein Bild von Laura auf seiner Hand

1/11 Laura Maria Rypa hat ihren Verlobten Pietro Lombardi ab jetzt immer und überall im Blick. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Pietro Lombardi lässt sich Lauras Auge auf Handrücken tätowieren

Liebesbeweis nach Streit mit Polizeieinsatz im Oktober letzten Jahres

Pietro Lombardis (32) Haut ziert ein neues Motiv. Wie der Sänger auf seinem Instagram-Account zeigte, stattete er aus Liebe zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) dem Tätowierer einen Besuch ab: In dem Clip vom 21. Januar ist zu sehen, dass sich Lombardi ein Auge auf seinen Handrücken stechen liess – dabei sollte jedem Fan auffallen, dass es sich eindeutig um Rypas Auge handelt.

«Ihr Blick, meine Stärke», schrieb Lombardi zu dem Video und markierte seine Partnerin. Diese zeigte sich in den Kommentaren begeistert. «Oha! Wie schön», schrieb die 29-Jährige und postete eine Reihe von Emojis mit Herzen in den Augen. Ebenso entzückt schienen die Fans des Paares zu sein: «Wow! Man erkennt sofort Lauras wunderschöne Augen» oder «So eine schöne Liebeserklärung» hiess es unter anderem in der Kommentarspalte. «Jetzt hat sie dich immer genau im Blick», scherzte wiederum ein anderer User.

Liebesbeweis nach schwierigen Monaten

Die Liebeserklärung erfolgte, nachdem das Paar im Oktober vergangenen Jahres mit einem Streit mit Polizeieinsatz für Schlagzeilen gesorgt hatte. Erst Wochen später, bei einem gemeinsamen Aufritt bei «OMG – Das Couchgespräch», bezogen Lombardi und Rypa Stellung. «Es ist nichts Handgreifliches passiert», betonte die 29-Jährige und berichtete stattdessen von einem Streit um frischgewaschene Wäsche, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es sei «ein bisschen ausgeartet. Wir haben uns gestritten», erinnerte sich die junge Mutter, wie in einem RTL-Video zu sehen ist. Auch Lombardi meldete sich zu Wort und stellte klar: «Jeder, der seine Frau jemals anpackt, der ist der grösste Hund. Punkt.» Dennoch räumte er ein: «Ich habe viele Fehler und daran muss ich arbeiten.»

Zu dem neuen Tattoo seiner Laura könnte sich auch bald noch eine neue Haarpracht gesellen. Denn wie der Sänger ebenfalls auf Instagram erklärt, überlegt er sich, Haare transplantieren zu lassen. Lombardi, denn man eigentlich nur mit Caps kennt, trage diese einerseits, weil er sie liebe, andererseits, weil er «vor allem oben schon extremen Haarausfall» habe und es aussehe, als hätte er eine Glatze, was nicht so schön sei. «Und deswegen bin ich am überlegen, ob ich mir die Haare machen lasse. Ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss.» Er habe Lust, das Haus auch mal ohne Kappe zu verlassen, «aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, wie die Haare gerade sind.»