An einem Live-Event verrieten Laura Maria Rypa und ihr Verlobter Pietro Lombardi, warum es bei ihnen zu einem Polizeieinsatz gekommen ist. Doch das ist nicht der einzige Tiefpunkt in ihrer Beziehung.

Auf einen Blick Pietro Lombardi hatte Mühe, seiner Freundin zu vertrauen

Darum hörte er sie im Auto ab

Lange schwiegen Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) über die Gründe, warum es am 7. Oktober 2024 in ihrem Haus zu einem Polizeieinsatz und zu einem Spitalaufenthalt von Rypa gekommen war. Beim Live-Event «OMG – das Couchgespräch» in Chemnitz schafften sie endlich Klarheit: Es ging um saubere Wäsche, die Pietro auf den Boden warf – was Laura zur Weissglut gebracht hatte. Daraufhin sei der Streit «ein bisschen ausgeartet», beschönigte Laura Maria Rypa.

Doch das ist nicht der einzige Tiefpunkt in ihrer vierjährigen Beziehung. Auf der Bühne in Chemnitz spielten das Paar «We listen and we don’t judge», bei dem sie einander Geheimnisse entlockten, die sie bisher voreinander geheim gehalten haben. Dabei gab Pietro zu, dass er wegen seiner Eifersucht zu fragwürdigen Massnahmen griff. «Ich habe so Angst, es zu sagen, weil, was ich jetzt sage, ist eine Straftat», so der Sänger, bevor er mit der Wahrheit herausrückte.

«Ich hatte das Gefühl, dass sie Scheisse baut»

Es war passiert, als Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa frisch zusammen waren und sich noch in der Kennenlernphase befanden. Damals hatte Laura geplant, mit einer Freundin nach Hannover zu fahren, was Pietro nicht passte. Weil seine Freundin nicht mit ihrem eigenen Auto fahren wollte, hatte er ihr ein Fahrzeug organisiert. «Ich war so eifersüchtig. Und ich habe ein Bauchgefühl gehabt, dass sie Scheisse baut», erinnert er sich. Also hatte er das Auto mit einer Wanze ausgestattet. Ein Freund von Lombardi hatte ihm geholfen, den Plan umzusetzen und so konnte er die Gespräche der beiden Frauen live aus dem Auto belauschen.

Laura Maria Rypas Reaktion? «Wow. Warte. Das ist ein Trennungsgrund!» Wie wir wissen, haben sie sich nicht getrennt, sondern wurden sogar Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen, Leano (1) und Amelio Elija (4 Monate). Laura Maria Rypa konnte die Aktion ihres Freundes schlussendlich mit Humor nehmen. Pietro Lombardi gibt sich derweil reuig: «Dafür entschuldige ich mich auch höchstpersönlich noch mal bei dir. Weil man sollte seiner Frau eigentlich vertrauen.»