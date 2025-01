Lombardi und Rypa enthüllen wahren Grund ihres Streits

1/5 Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zeigen sich nach Streit glücklich im TV. Foto: imago/pictureteam

Auf einen Blick Streit zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa eskalierte zu Polizeieinsatz

Auslöser war banale Situation: Lombardi warf frisch gewaschene Wäsche auf Boden

Auslöser war banale Situation: Lombardi warf frisch gewaschene Wäsche auf Boden

Rypa fuhr mit 4 Monate altem Sohn ins Spital für emotionalen Check

Fynn Müller People-Redaktor

In der Nacht zum 7. Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi (32) in Köln. Ein Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) eskalierte so sehr, sie mit Sohn Amelio Elija (4 Monate alt) anschliessend ins Spital fuhr.

Jetzt enthüllen Lombardi und Rypa endlich den wahren Grund für ihren Konflikt. Beim Live-Event «OMG – das Couchgespräch» in Chemnitz treten die beiden erstmals wieder gemeinsam auf. Als Rypa den Streit thematisiert, kommen ihr die Tränen, Lombardi nimmt sie tröstend in den Arm.

So kam es zum Streit

Laut der zweifachen Mutter war der Auslöser eine banale Situation: «Ich habe meine Wäsche gemacht, und er hat dann die frisch gewaschene Wäsche auf den Boden geschmissen und die dreckige Wäsche wieder drüber. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, ‹boah, hart!›»

Es folgte eine heftige Auseinandersetzung, doch Rypa betont vehement: «Es ist nichts Handgreifliches passiert. Er hat mich nicht geschlagen.» Pietro fügt reumütig an: «Ich habe viele Fehler, und an denen muss ich arbeiten. Aber jeder, der seine Frau anpackt, der ist der grösste Hund. Punkt.»

Ins Spital sei die Influencerin nach dem Streit lediglich gefahren, weil sie emotional völlig am Ende war. «Ich wollte nur noch weg und mich einmal gründlich durchchecken lassen, ob alles in Ordnung ist, weil es mir psychisch nicht gut ging.»