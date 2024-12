Pietro Lombardi und Laura Maria Rypas Beziehung «auf gutem Weg»

1/5 Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit 2020 ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder. Foto: ddp images/Panama Pictures

Auf einen Blick Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind auf einem guten Weg

Trotz Turbulenzen und Polizeieinsatz bleibt das Paar zusammen

Seit 2020 liiert, haben sie zwei gemeinsame Söhne: Leano und Amelio Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Nach einigen Turbulenzen im Jahr 2024 scheinen Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) zum Jahresende hin als Paar gestärkt hervorzugehen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gab die 29-Jährige auf Nachfrage eines Followers ein langes Statement zum aktuellen Status ihrer Beziehung zu dem Sänger ab. Sie seien als Paar «auf einem guten Weg».

Sie wisse, dass ihre Beziehung viele «Aufs und Abs» hatte, so Rypa. «Ich bin eine sehr emotionale, aber auch starke Person. Jemand, der seinen eigenen Kopf hat und für seine Überzeugungen einsteht. Pietro ist genauso. Und manchmal, ja, sind unsere Stärken aufeinandergeprallt. Vielleicht streiten wir öfter als andere, aber ich denke, das zeigt auch wie viel uns aneinander liegt.»

Trotz einer schwierigen Anfangsphase, in der sie sich manchmal aufgegeben hätten, hätten sie immer wieder zueinander gefunden. «Und das, finde ich, ist das Wichtigste: nicht einfach aufgeben, nicht alles wegwerfen, nur weil es mal schwierig wird. Jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders, und genau das macht uns aus.»

«Es ist keine perfekte Geschichte, aber es ist unsere»

Inzwischen hätte sich jeder von ihnen besser kennengelernt: «Heute wissen wir viel besser, wer wir sind und was wir wollen und ich denke, das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist keine perfekte Geschichte, aber es ist unsere», schliesst sie ihr Statement in ihrer Instagram-Story.

Wenige Monate nachdem im August Söhnchen Amelio Elija zur Welt gekommen war, hatte das Paar im Oktober mit einem Streit mit Polizeieinsatz für Schlagzeilen gesorgt. Kurz darauf gaben Lombardi und Rypa gemeinsam der «Bild»-Zeitung ein Interview, in dem sie berichteten, dass die Stimmungslage derzeit «familiär sehr gut» sei. Es sei ein «krasser Streit» gewesen, wie sie ihn zuvor noch nie gehabt hätten.

Diese Wogen scheinen inzwischen komplett geglättet zu sein. Sowohl Lombardi als auch Rypa kündigten auf Instagram an, dass 2025 beruflich viel bei ihnen passieren werde. Zudem stehe die Taufe von Sohn Amelio an sowie «Urlaube mit den Kids», erzählte Rypa ebenfalls in ihrer aktuellen Instagram-Story. Die Hochzeit der beiden scheint jedoch für 2025 nicht geplant zu sein.

Lombardi und Rypa sind seit 2020 liiert, ausgenommen einer anfänglichen Trennung. Ende Oktober 2022 hielt er um die Hand seiner Partnerin an, die im Januar 2023 den gemeinsamen Sohn Leano (1) zur Welt brachte. Im August 2024 begrüssten sie ihren Sohn Amelio. Lombardi hat zudem mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) Sohn Alessio (9).