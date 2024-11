Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa heiraten vorerst nicht

1/6 Pietro Lombardi ging schon 2022 vor Laura Maria Rypa auf die Knie. Foto: Simon Pfaff/Action Press

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) schieben ihre Hochzeitspläne weiter auf. Noch im März bestätigte der Sänger, die Hochzeit werde 2025 stattfinden. Jetzt schrieb Rypa in einer Fragerunde auf Instagram, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen sei.

«Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig. Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst erleben kann», erklärte Rypa. Das Paar wolle nun jedoch warten, bis ihr jüngster Sohn Amelio «diesen besonderen Moment mit uns teilen» könne.

Zudem sei ihr Terminkalender aktuell bereits reichlich gefüllt. Es gebe «noch genug zu tun mit der Baustelle vom Haus», führte Rypa aus. Die beiden hatten im vergangenen Jahr ein Eigenheim in Köln gekauft, das derzeit renoviert wird. Auch «die Taufe von Amelio» stehe noch an. Zudem müsse das Timing richtig sein «und wir möchten alles in Ruhe angehen», erklärte sie.

Neben den Renovierungsarbeiten und der Taufe steht für Lombardi im Februar eine Tournee an. Wie er vor zwei Wochen erklärte, werde es «die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre». Seine Zukunft bei «Deutschland sucht den Superstar» ist dagegen unklarer. Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen dem Paar an die Öffentlichkeit gelangte, berichtete die «Bild»-Zeitung, der Rapper Bushido (46) werde den Platz des «DSDS»-Juroren in der nächsten Staffel einnehmen. Auf Instagram erklärte Lombardi jedoch, dass er «vielleicht» doch erneut in der Show zu sehen sei.

Lombardi und Rypa sind seit 2020 liiert, ausgenommen einer anfänglichen Trennung. Ende Oktober 2022 hielt er um die Hand seiner Partnerin an, die im Januar 2023 den gemeinsamen Sohn Leano zur Welt brachte. Im August 2024 begrüssten sie ihren Sohn Amelio. Lombardi teilt sich zudem mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) Sohn Alessio (9).