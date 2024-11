Pietro Lombardi gibt seinen Fans Sex-Tipps

Pietro Lombardi schlüpft in die Rolle des Sexualberaters. Der «DSDS»-Star gibt seinen Fans auf Instagram Tipps bei intimen Problemen und teilt eigene Erfahrungen als dreifacher Vater.

Auf einen Blick Pietro Lombardi beantwortet intime Fragen seiner Fans auf Instagram

Lombardi rät zur offenen Kommunikation bei sexuellen Problemen in Beziehungen

Fynn Müller People-Redaktor

Wer früher die Bravo gelesen hat, dem wird «Dr. Sommer» ein Begriff sein. Einmal pro Woche, jeweils am Mittwoch, beantwortete ein Sextherapeut unter dem Pseudonym «Dr. Sommer» die intimen Fragen der Fans.

Heutzutage finden solche anonymen Fragerunden im Netz statt. Sänger Pietro Lombardi (32) hat seine Fans auf Instagram nach ihren Bett-Problemen gefragt. Er ermutigte seine Follower, ihre «geheimsten Beichten» zu teilen.

Eine Frau berichtet über ihren Mann, der «keinen Bock auf Experimente im Bett, Sex-Spielzeuge oder Sonstiges» hat. Lombardis Antwort ist überraschend direkt: «Wenn ich der Mann wäre, hätte ich auf Experimente auch keinen Bock.» Dennoch rät er zur Kommunikation, um gemeinsam neue Reize zu entdecken.

Kein Orgasmus mit dem Partner

Ein besonders heikles Thema wird von einer Frau angesprochen, die noch nie einen Orgasmus beim Sex mit ihrem Mann hatte. Lombardis Rat ist klar: «Sag es deinem Partner. Du weisst ja, was dir guttut und dir gefällt. Und dann wird sich dein Partner darauf fokussieren. Behaltet es nicht für euch, redet!»

Der Sänger, selbst Vater von drei Kindern, spricht auch über die Herausforderungen in der Ehe nach der Geburt eines Kindes. Er teilt persönliche Erfahrungen und betont, dass solche Phasen vorübergehen. «Die letzten zwei Monate war das Einzige, was ich abends im Bett hatte, ein Fuss von Leano im Gesicht, weil er zurzeit lieber bei uns im Bett schläft», gesteht er offen. Lombardi, der mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) zwei Söhne hat, sieht in solchen Momenten das Positive: «Das sind auch intime Momente, die schöner als andere Sachen sind.»

Ob der Musiker nach den Skandalen den letzten Monate eine neue Karriere als moderner «Dr. Sommer» anstrebt, verrät Lombardi nicht. Wegen einer Auseinandersetzung mit seiner Verlobten, bei der die Polizei einschreiten musste und Rypa mit ihrem jüngsten Kind schliesslich ins Spital gebracht wurde kostete den Pietro Lombardi seinen Job als Juror bei «DSDS».