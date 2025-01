1/18 Heidi Klum rutschte zusammen mit ihrem Ehemann Bill Kaulitz in einem Club in Aspen ins neue Jahr. Foto: Instagram/@heidiklum

Einige verabschieden den letzten Tag des ausklingenden Jahres auf einer grossen Party, andere bevorzugen Ruhe und Gemütlichkeit im Kreise ihrer Liebsten. Wieder andere halten gar nicht bis zum Countdown durch und schlafen ins neue Jahr hinein – das gilt auch für Prominente. Die Silvesternacht 2024 wurde von ihnen auf vielfältige Weise gefeiert.

Heidi Klum (51) begrüsste das neue Jahr in einem Club in Aspen, zusammen mit ihrem Ehemann Bill Kaulitz (35) und dessen Zwillingsbruder Tom (35). Wie es in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, feierte das Trio ausgelassen, trug passende Outfits, bunte «Happy New Year»-Hüte und 2025-Brillen. Später genoss Klum das Feuerwerk draussen mit Blick auf die beleuchtete Stadt.

«Frohes neues Jahr»

Auch Carmen (59) und Robert Geiss (60) genossen einen beeindruckenden Ausblick auf das Neujahrsfeuerwerk, wie Robert Geiss auf Instagram zeigt. Das Paar feierte zunächst mit Freunden in einem Restaurant, bevor sie mit einem Boot zu einem Strandclub fuhren, um ins neue Jahr hineinzufeiern. Für die beiden hat der 1. Januar 2025 eine besondere Bedeutung, wie Carmen Geiss auf ihrem Instagram offenbart: «Um 0:00 Uhr feiern wir 43 Jahre seit dem Beginn unserer gemeinsamen Reise. So viele Jahre voller Liebe, Herausforderungen und unvergesslicher Erlebnisse – und immer an unserer Seite die richtigen Menschen, die unser Leben bereichern.»

Für Luca (30) und Christina Hänni (34) verlief der Silvesterabend ruhiger, wie der frischgebackene Vater am nächsten Morgen auf Instagram mitteilt: «Guten Morgen Leute, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Gestern kam bei uns nicht mehr viel, ist auch nicht viel passiert. Wir waren um halb sieben im Bett. Christina und ich haben einen Film geguckt und haben wahrscheinlich um zehn geschlafen», erklärt der 30-Jährige. Er fügt hinzu: «So läuft Silvester, wenn man Eltern ist – jedenfalls bei uns. Wir haben überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen.» Schlaf sei ihnen wichtiger gewesen, aber er hoffe, dass alle schön gefeiert und gut ins neue Jahr gerutscht seien.

