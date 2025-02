Verfahren gegen Pietro Lombardi eingestellt

Wegen eines heftigen Streits waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im vergangenen Jahr lange in den Schlagzeilen. Ein Verfahren in der Angelegenheit wurde jetzt eingestellt.

1/6 Bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gab es im letzten Jahr einen Polizeieinsatz. Foto: Simon Pfaff/Action Press

Auf einen Blick Pietro Lombardi freigesprochen nach Vorwürfen. Verfahren wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt

Schwerer Streit mit Verlobter Laura Maria Rypa führte zu Polizeieinsatz

«Ich bin einfach froh, dass es zu Ende ist.» Mit diesen Worten berichtet Pietro Lombardi (32), dass ein Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Nach einem schweren Streit zwischen ihm und seiner Verlobten, Laura Maria Rypa, waren im vergangenen Jahr Vorwürfe gegen ihn erhoben worden.

«Es standen die Vorwürfe gegen mich im Raum und das hat eine Staatsanwaltschaft geprüft und ich wurde freigesprochen», erzählt der Sänger weiter in einem kurzen Clip, den er in einer Instagram-Story veröffentlicht. In Zukunft wolle er «gewisse Sachen anders lösen». Er habe sich zudem «professionelle Hilfe» gesucht, worüber er froh sei. Der «Bild»-Zeitung bestätigt auch Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer: «Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.» Zudem berichtet der Sender RTL von einer entsprechenden Bestätigung der Staatsanwaltschaft.

Was war zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa passiert?

Im Rahmen eines schweren Streits zwischen dem Paar war es Anfang Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen. Rypa bestätigte später «Bild», dass es ihr «den Umständen entsprechend gut» gehe. «Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten», erzählte sie. Die beiden hätten sich «lautstark gestritten» und Lombardi habe dann damit begonnen, «mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeissen. Das kenne ich von uns nicht.» Er habe die Gegenstände, Fotos und Platten, aber nicht in Richtung seiner Partnerin geworfen, sagte der Sänger.

Lombardi und Rypa sind seit 2020 liiert, zwei Jahre später folgte die Verlobung. Im Januar 2023 begrüsste das Paar seinen gemeinsamen Sohn Leano Romeo (2), im August des darauffolgenden Jahres folgte Sohnemann Amelio. Lombardi hat zudem mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) Sohn Alessio (9).