Drittes Kind für Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa?

1/5 Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa diskutieren darüber, ob sie noch weiteren Nachwuchs wollen. Foto: imago/pictureteam

Darum gehts Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa uneinig über weitere Kinder

Laura will unbedingt ein drittes Kind, Pietro überlegt noch

Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Pietro hat insgesamt drei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa scheinen sich noch nicht ganz einig darüber zu sein, ob sie weitere Kinder bekommen möchten. Während sie sich auf jeden Fall noch ein Baby wünscht, muss er noch darüber nachdenken.

«Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind»

«Ja!!! Zu 100'000 Prozent», antwortet Rypa in einer Story auf die Frage eines Followers bei Instagram, ob sie sich noch ein drittes Kind vorstellen könne. «Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind», macht sie unmissverständlich klar. Aber ihr Partner müsse «es natürlich auch wollen und wenn er schon mit dem Thema abgeschlossen hat, muss ich ihn halt irgendwie umstimmen», scherzt Rypa. Ernsthaft wiederholt sie: «Es soll ja nicht nur einseitig so sein, sondern wir beide sollen es wenn dann wollen und nicht nur ich.» Sie sei jedoch «ready».

Ebenfalls in einer Story zeigt sich Lombardi zwar noch nicht ganz bereit für weiteren Nachwuchs, er wirkt aber auch nicht unbedingt abgeneigt. Die Familienplanung sei eigentlich abgeschlossen, «aber ich mache mir Gedanken», schreibt er. «Eine kleine Prinzessin wäre jetzt nach drei Jungs schon schön eigentlich.» Auch er kann sich einen kleinen Witz nicht verkneifen: «Aber wir wissen alle, dass es bei mir unmöglich ist.»

Lombardi und Rypa sind seit dem Jahr 2022 verlobt. Im Januar 2023 begrüsste das Paar seinen ersten gemeinsamen Sohn Leano, im August des darauffolgenden Jahres kam Söhnchen Amelio zur Welt. Mit seiner Ex-Frau, der Sängerin Sarah Engels (32), hat Lombardi zudem Sohn Alessio (9).