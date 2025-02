Pietro Lombardi sagt Konzert nach Anschlag in München ab

Pietro Lombardi verzichtet auf sein Abschlusskonzert in München nach dem mutmasslichen Anschlag in der Innenstadt. Der DSDS-Star erklärt, es sei nicht angemessen zu feiern, während Familien um ihre Angehörigen bangen.

Weisser Mini Cooper raste in Demonstration, verletzte mindestens 28 Personen

Ticketkäufer erhalten volle Rückerstattung für abgesagtes Konzert in Olympiahalle

Der tragische Vorfall in München, bei dem am Donnerstagmorgen ein weisser Mini Cooper in eine Demonstration in der Münchner Innenstadt fuhr und dabei mindestens 28 Personen verletzte, lässt auch Pietro Lombardi (32) nicht kalt. Der Sänger hat sein für den Abend geplantes Abschiedskonzert der Tournee in der Münchner Olympiahalle abgesagt.

In einem Instagram-Reel erklärte er seine Entscheidung: «Ich bin schockiert und traurig und extrem wütend. In München sind heute ganz schreckliche Dinge passiert. Ich habe mich mit meinem Team und allen Verantwortlichen entschieden, das Konzert heute nicht zu spielen. Ich finde es nicht passend, jetzt hier auf Party zu machen, währenddessen Familien um das Leben ihrer Kinder bangen und eine grosse Trauer in München herrscht.»

Fans haben Angst um Sicherheit bei Konzert

Der DSDS-Star zeigte sich tief betroffen von den Ereignissen und äusserte Verständnis für die Ängste seiner Fans. «Es haben mir viele Fans geschrieben, die Angst haben zu kommen, und ich kann das nachvollziehen und möchte es nicht verantworten, Tausende Menschen hier herzuholen, wenn einfach die Angst zu gross ist.»

Lombardi, selbst Vater, teilte seine persönlichen Gedanken: «Ich bin selber Papa und habe mit meiner Frau viel telefoniert heute. Das ist zwei Kilometer von uns hier passiert. Wir sind mittendrin, hören Polizeisirenen und Krankenwagen und es erschüttert unser ganzes Team. Ich bin zutiefst berührt, meine Gedanken sind bei den Familien.»

Gekaufte Tickets werden zurückerstattet

Lombardis Manager, Markus Krampe, bestätigte gegenüber Bild die Absage und versicherte, dass alle Ticketkäufer eine Rückerstattung erhalten werden. «Pietro ist tief betroffen, ihm geht der Vorfall als Familienvater sehr nahe. Wir bitten die Fans um Verständnis, sind aber auch überzeugt, dass das alle verstehen. Die Tickets werden erstattet, alle Fans bekommen ihr Geld zurück.»