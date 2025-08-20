Pietro Lombardi ist nach der Trennung aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen: Weder die Öffentlichkeit noch seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa wissen, wo sich der Musiker aufhielt – bis jetzt.

Hier hält er sich auf

1/6 Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt. Das gab die Influencerin am Sonntag auf Instagram bekannt.

Darum gehts Laura Maria Rypa und Peitro Lombardi haben sich getrennt

Von dem Musiker fehlt seither jede Spur

Aurelia Schmidt

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben sich getrennt – schon wieder. Am Sonntag verkündete die Influencerin und zweifache Mutter überraschend das Liebes-Aus, der Sänger hüllt sich seither in Schweigen. Dies galt auch für seinen Aufenthaltsort, denn von Lombardi fehlte bisher jede Spur. Nicht einmal seine jetzt Ex-Verlobte, wusste, wo er sich aufhielt – bis jetzt.

Laut «Bild» hat der Sänger nach einem grossen Streit das gemeinsame Haus in Köln verlassen, zeitgleich verkündete Rypa die Trennung. Wie die Zeitung weiter schreibt, sei er kurz darauf zurückgekommen, habe einen Koffer mit Kleidung gepackt und sei dann wieder abgerauscht. Wo er sich danach aufhielt, war Laura Maria Rypa angeblich nicht bekannt.

«Bild» will wissen: In dieser schwierigen Zeit kommt Pietro Lombardi bei Familie und Freunden in seiner Heimatstadt Karlsruhe unter. Insbesondere zu seinen Eltern pflegt der Musiker ein enges Verhältnis. Seit neustem halte er sich aber in der Nähe von Düsseldorf auf, wie es weiter heisst.

Nächster Auftritt steht schon bevor

Was aber klar ist: Am Samstag wird sich Pietro Lombardi im NaturTheater in Bad Elster auftreten. Dort ist im Rahmen seiner Sommer-Arenentour ein Konzert des Musikers geplant. Ob das Konzert trotz der privaten Turbulenzen stattfinden wird, wird sich zeigen. Auf der Webseite der Veranstalter ist der Gig auf jeden Fall noch angekündigt.

Stand Mittwochmorgen (20. August 2025) stammt sein letzter Post auf Instagram vom 9. August. Das Foto zeigt ein Werbebanner von Pietro Lombardis und Isi Glücks (34) Song «OMG (Ober Malle Geil)». Übrigens soll das mit einer der Trennungsgründe gewesen sein: Während Lombardi seine Karriere vorantrieb, fühlte sich Laura Maria Rypa mit den Kindern und dem Haushalt angeblich alleingelassen.

