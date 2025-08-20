DE
FR
Abonnieren
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt
1:12
Zum siebten Mal:Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt

Hier hält er sich auf
Pietro Lombardi ist nach der Trennung von Rypa untergetaucht

Pietro Lombardi ist nach der Trennung aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen: Weder die Öffentlichkeit noch seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa wissen, wo sich der Musiker aufhielt – bis jetzt.
Publiziert: 10:50 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich getrennt. Das gab die Influencerin am Sonntag auf Instagram bekannt.

Darum gehts

  • Laura Maria Rypa und Peitro Lombardi haben sich getrennt
  • Von dem Musiker fehlt seither jede Spur
  • Am kommenden Samstag soll er wieder auftreten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_763.JPG
Aurelia SchmidtRedaktorin People

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben sich getrennt – schon wieder. Am Sonntag verkündete die Influencerin und zweifache Mutter überraschend das Liebes-Aus, der Sänger hüllt sich seither in Schweigen. Dies galt auch für seinen Aufenthaltsort, denn von Lombardi fehlte bisher jede Spur. Nicht einmal seine jetzt Ex-Verlobte, wusste, wo er sich aufhielt – bis jetzt.

Laut «Bild» hat der Sänger nach einem grossen Streit das gemeinsame Haus in Köln verlassen, zeitgleich verkündete Rypa die Trennung. Wie die Zeitung weiter schreibt, sei er kurz darauf zurückgekommen, habe einen Koffer mit Kleidung gepackt und sei dann wieder abgerauscht. Wo er sich danach aufhielt, war Laura Maria Rypa angeblich nicht bekannt.

«Bild» will wissen: In dieser schwierigen Zeit kommt Pietro Lombardi bei Familie und Freunden in seiner Heimatstadt Karlsruhe unter. Insbesondere zu seinen Eltern pflegt der Musiker ein enges Verhältnis. Seit neustem halte er sich aber in der Nähe von Düsseldorf auf, wie es weiter heisst.

Mehr zur kürzlichen Trennung
Trennung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Überraschende Nachricht
Trennung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Darum haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria getrennt
Mit Video
Er unterwegs, sie bei den Kids
Darum haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria getrennt

Nächster Auftritt steht schon bevor

Was aber klar ist: Am Samstag wird sich Pietro Lombardi im NaturTheater in Bad Elster auftreten. Dort ist im Rahmen seiner Sommer-Arenentour ein Konzert des Musikers geplant. Ob das Konzert trotz der privaten Turbulenzen stattfinden wird, wird sich zeigen. Auf der Webseite der Veranstalter ist der Gig auf jeden Fall noch angekündigt. 

Stand Mittwochmorgen (20. August 2025) stammt sein letzter Post auf Instagram vom 9. August. Das Foto zeigt ein Werbebanner von Pietro Lombardis und Isi Glücks (34) Song «OMG (Ober Malle Geil)». Übrigens soll das mit einer der Trennungsgründe gewesen sein: Während Lombardi seine Karriere vorantrieb, fühlte sich Laura Maria Rypa mit den Kindern und dem Haushalt angeblich alleingelassen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen