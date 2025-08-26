Wenige Tage nach der Trennung von Pietro Lombardi zeigt Laura Maria Rypa auf Instagram, wie es ihr geht. Sie schreibt selbst, dass sie äusserst dünn geworden ist und auf sich achten muss.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt

Laura Maria Rypa berichtet über starken Gewichtsverlust nach der Trennung

Sie waren seit 2020 ein Paar, nun gehen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) getrennte Wege. «Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», schrieb Rypa kürzlich auf Instagram.

Jetzt meldet sie sich zu Wort und verrät, wie sehr ihr die vergangenen Wochen zusetzten – es soll nämlich schon länger zwischen dem Ex-Paar gekriselt haben.

In ihren Storys auf Instagram teilt sie nach der Trennung von ihrem Verlobten ein Bild, das für ihre Followerinnen und Follower durchaus besorgniserregend sein dürfte.

«Um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht»

«Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein», meldet sich Rypa bei ihren Fans. «Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden», berichtet die Influencerin. Daran solle man sich kein Beispiel nehmen, stellt sie sofort klar.

Die Gewichtsabnahme liege weder an Sport, noch an gesunder Ernährung. Rypa habe schon monatelang keinen Sport mehr getrieben, «sehr wenig gegessen und war unter grossem Stress», berichtet sie. Sie fühle sich nicht mehr wohl in ihrem Körper und deshalb versuche sie seit dem 25. August auch «bewusster zu essen. Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern einfach, um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht.» Ihr erklärtes Ziel sei es, «langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden».

Laura Maria Rypa sei es wichtig, zu zeigen, dass auch bei ihr nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. «Nicht immer läuft alles perfekt», schreibt sie. «Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht und ich mich nicht wohlfühle. Und das ist okay.»

Rypa und Lombardi haben zwei gemeinsame Kinder

Lombardi und Rypa hatten sich im Jahr 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 sowie im August 2024 zur Welt gekommen sind. Vor der Beziehung zu Rypa war Lombardi mit Sarah Engels (32) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt ein weiterer Sohn des Sängers, der 2015 geboren wurde.