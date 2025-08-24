Nur eine Woche nach der Trennung von Laura Maria Rypa stand Pietro Lombardi am Samstag wieder auf der Bühne. In Bad Elster zeigte sich der Musiker professionell – vom Trennungsschmerz war nichts zu spüren.

Pietro Lombardi ist zurück auf der Bühne

Pietro Lombardi ist zurück auf der Bühne

1/5 Vollprofi: Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega-Park. Foto: imago/Daniel Scharinger

Pietro Lombardi (33) hat gezeigt, dass die Show weitergehen muss. Nur sieben Tage nach der öffentlichen Trennung von Laura Maria Rypa (29) stand der Sänger am Samstagabend in Bad Elster wieder auf der Bühne – und liess sich seine private Krise nicht anmerken.

Laut RTL-Informationen von Konzertbesuchern war während der eineinhalb stündigen Show keine Spur von Trennungsschmerz zu spüren. Im Gegenteil: Der DSDS-Juror bat seine Fans sogar um romantische Stimmung und flirtete mit dem Publikum.

Kurz vorher feierte das Ex-Paar zusammen

Bevor Lombardi wieder ins Rampenlicht trat, hatte er am 22. August eine wichtige familiäre Verpflichtung erfüllt. Gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten feierte er den ersten Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Amelio. Das getrennte Paar legte für diesen besonderen Tag seine Differenzen beiseite - offenbar auch kein Problem für Lombardi. Auf die Frage eines RTL-Reporters, ob sich die Eltern «extra für den Sohn» zusammengerissen hätten, stellte er klar: «Es gibt doch kein ‹extra für meinen Jungen›. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts ‹extra› machen.»

Die Nachricht der Trennung hatte am vergangenen Sonntag für Aufsehen gesorgt, als Laura Maria Rypa überraschend das Ende der Beziehung via Instagram verkündete. «Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben», teilte sie in ihrer Instagram-Story mit. Als Grund gab sie an, dass beide «unterschiedliche Wege einschlagen» würden.

Rückzug ins Private

In ihrer Stellungnahme hatte Rypa auch um Verständnis gebeten: «Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen.»

Während seine Ex-Verlobte die Öffentlichkeit informierte, hüllt sich Pietro Lombardi in Schweigen. Laut «Bild»-Zeitung soll er sich nach der Trennung in seine Heimatstadt Karlsruhe zurückgezogen haben, wo Familie und Freunde ihm Halt geben.

Seit 2022 waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Aus seiner früheren Beziehung mit Sängerin Sarah Engels (32) hat Lombardi zudem Sohn Alessio (10).