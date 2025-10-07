Lombardi-Ex spricht erstmals über die Trennung

Erstmals spricht Laura Maria Rypa öffentlich über die Trennung von Pietro Lombardi vor knapp einem Monat. Dabei erklärt sie, was zum Liebes-Aus führte und wie das Verhältnis zwischen ihnen jetzt ist.

1/5 Mitte August gaben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihre erneute Trennung bekannt. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich erneut getrennt

Trennung erfolgte im Guten, täglicher Kontakt wegen gemeinsamer Kinder

Silja Anders Redaktorin People

Mitte August verkündeten Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33), dass sie sich erneut getrennt haben – das, kurz bevor sie gemeinsam umziehen wollten.

Das Paar machte die Meldung auf Instagram öffentlich und betonte, dass sie sich nicht weiter zur Trennung äussern wollten. Jetzt hat Laura Maria Rypa ihre Meinung dazu offenbar geändert.

Sind im Guten auseinandergegangen

Im Interview mit RTL verriet die Influencerin nun, wieso es zum erneuten Liebes-Aus zwischen ihr und dem Sänger kam – und dass die beiden durchaus nicht im Streit auseinandergingen.

«Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen – klar war es eine dumme Situation, weil wir kurz vor dem Umzug standen. Aber am Ende denkt man wirklich in erster Linie an die Kinder und schaut, was das Beste für einen ist», verrät die zweifache Mutter. «Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind», verrät sie als Trennungsgrund, geht aber nicht weiter ins Detail.

Trotz beendeter Beziehung würden die beiden aber zum einen ein nach wie vor enges Verhältnis zueinander pflegen und sich zum anderen auch noch fast täglich sehen. Denn an erster Stelle stehen für die beiden ihre gemeinsamen Söhne Leano (2) und Amelio (1), die ihren Vater trotz allem jeden Tag sehen würden und laut Rypa dadurch auch nicht viel von der Trennung mitbekämen.

Sie unterstützen sich noch gegenseitig

Ausserdem sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa noch immer füreinander da und stärken sich gegenseitig den Rücken: «Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm. Ich unterstütze ihn bei seinen Shows und werde wahrscheinlich auch mit den Kindern da sein», sagt Rypa.

Kurz nach der Trennung gab es Spekulationen, dass Laura Maria Rypa sich von Lombardi vernachlässigt gefühlt habe. Ihren Frust liess sie 2024 bereits gegenüber der «Bild» raus: «Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermassen gerecht zu werden. Pietro war halt in der Zeit beruflich viel unterwegs, und ich war viel allein.»

Fans des Paares dürfen aber nach wie vor hoffen, dass die beiden doch wieder zueinander finden. Für Laura Maria Rypa scheint das Kapitel Pietro noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. «Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen», verriet sie Ende September gegenüber RTL. «Aber jetzt gerade, so wie es ist, ist es für uns alle am besten», ergänzt sie aber.