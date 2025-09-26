Laura Maria Rypa schliesst ein Liebes-Comeback mit Pietro Lombardi nicht aus. Bei einem Event äussert sie sich erstmals seit der Trennung im August versöhnlich. Die Liebe sei beiderseits da – aber momentan müsse jeder an sich selbst arbeiten.

1/5 Kommt es bei Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi zum Liebescomeback? Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Laura Maria Rypa äussert sich offen über Trennung von Pietro Lombardi

Liebes-Comeback nicht ausgeschlossen, Fokus auf persönliche Entwicklung und Kinder

Gemeinsame Erziehung der zwei Kinder: Leano (2) und Amelio (1) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die (gescheiterte) Beziehung zwischen Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Jetzt hat sich die Influencerin erstmals seit der Trennung vom DSDS-Star Mitte August wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Merci-Event des Modedesigners Guido Maria Kretschmer (60) äusserte sich Rypa gegenüber RTL überraschend offen über ihre aktuelle Situation und die Zukunft mit Lombardi.

Entgegen der Erwartungen vieler Fans schliesst die 29-Jährige ein Liebes-Comeback nicht kategorisch aus. «Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt gerade so wie es ist, ist für uns alle am besten», erklärt sie. Rypa betont jedoch auch, dass momentan andere Prioritäten im Vordergrund stehen: «Man muss gegenseitig an sich selber arbeiten. Das ist das Wichtigste.»

«Ziehen gemeinsam an einem Strang»

Die gemeinsamen Kinder, Leano (2) und Amelio (1), stünden für das ehemalige Paar an erster Stelle. Trotz der Trennung ziehen Rypa und Lombardi in Erziehungsfragen an einem Strang. «Also, alles, was zwischen uns ist, das ist zwischen uns. (...) Aber für die Kinder ziehen wir gemeinsam an einem Strang», so Rypa.

Trotz der aktuellen Trennung lässt Rypa die Tür für eine mögliche Versöhnung offen. Sie betont, dass «die Liebe beiderseits da» sei, was Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft weckt. Ob es tatsächlich zu einem Liebes-Comeback kommt, bleibt abzuwarten.