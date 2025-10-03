Pietro Lombardi hat seit der Trennung von Laura Maria Rypa vor einem Monat zehn Kilogramm zugenommen. Auf Instagram wird er direkt gefragt, wieso er so dick geworden sei.

1/6 Pietro Lombardi ist dick geworden – sagen zumindest gewisse Fans. Foto: IMAGO/Harald Deubert

Darum gehts Pietro Lombardi nimmt zu und reagiert gelassen auf Fanfrage

Gewichtszunahme fällt mit Trennung von Verlobter Laura Maria Rypa zusammen

Lombardi hat in einem Monat knapp 10 Kilo zugenommen

Saskia Schär Redaktorin People

«Habe gerade etwas Zeit. Stellt mir eure Fragen», heisst es in den Instagram-Storys deutscher Stars immer mal wieder. Dem Aufruf kommen die Fans auch gerne nach – und das oft auf ziemlich unverblümte Weise, wie nun auch Sänger Pietro Lombardi (33) feststellen muss. «Warum bist du so dick geworden?», will einer seiner Follower wissen. Ganz schön frech.

«Gute Frage. Weiss ich selbst nicht, allein letzten Monat knapp 10 Kilo zugenommen, aber ich seh das auch optisch, keine Sorge», antwortet Lombardi und fügt an, dass er schnell versuche «wieder ein paar Kilos zu verlieren». Die Gewichtszunahme fällt mit dem Liebes-Aus zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) zusammen.

Zufall – oder greift er, seit er nicht mehr in den Genuss von Rypas frischer und vor allem gesunder Küche kommt, einfach öfters zu seinem geliebten Fast Food? Klar ist, dass Lombardi zwar gutes Essen geniesst, nicht aber den Herstellungsprozess. «Ich koche gar nicht gerne», erklärte er einst auf Instagram, wie 24rhein.de vor vier Jahren berichtete.

Gewichtszunahme sieht er gelassen

Zurück zu Lombardis Gewichtszunahme – die er relativ locker nimmt. «Manchmal ist es, wie es ist. Aber dass ich zugenommen habe, ist mein kleinstes Problem aktuell», schreibt er in seiner Story mit der frechen Frage und fügt ein vor Tränen lachendes Emoji bei.

Eine durchaus nachvollziehbare Aussage. Denn durch das Beziehungsende haben sich seine Lebensumstände ganz schön gewandelt: Auszug aus dem gemeinsamen Haus und Einzug in Oliver Pochers (47) Keller, kein Bezug des mit Rypa geplanten Eigenheims und insgesamt drei Kinder, die es nun bei ihren Müttern zu besuchen gilt. Denn nebst seinen beiden jüngsten Söhnen Amelio (1) und Leano (2) hat er auch noch Sohn Alessio (10) aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32). In Anbetracht all dessen hält er fest: «Perfekter Körper ist nicht alles für mich».