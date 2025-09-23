Pietro Lombardi wohnt jetzt in Oliver Pochers Keller

Pietro Lombardi ist vorübergehend bei seinem Kumpel Oliver Pocher eingezogen. Als WG würde er sein Domizil im Keller des Komikers aber nicht bezeichnen.

1/5 Pietro Lombardi (l.) und Oliver Pocher wohnen derzeit zusammen. Foto: imago images/Eventpress/Fuhr

Darum gehts Pietro Lombardi wohnt vorübergehend im Keller von Oliver Pocher

Lombardi hat eigenen Bereich mit separatem Eingang im Keller

Wie du mir, so ich dir: Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (47) verbindet eine gute Freundschaft – das wurde spätestens deutlich, als Lombardi den Komiker und dessen Familie nach der Jahrhundertflut im Jahr 2021 bei sich wohnen liess. Nach der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) hat Lombardi nun seinerseits Obhut bei seinem Kumpel gefunden: In einer Instagram-Story enthüllt der ehemalige «DSDS»-Kandidat, aktuell im Keller von Pocher seine Zelte aufgeschlagen zu haben.

Als WG, stellt Lombardi sogleich klar, würde er es aber dennoch nicht ansehen, denn: «Ich hab unten im Keller meinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang, so um die 25 Quadratmeter.» Durch den Haupteingang müsse er daher nicht gehen, um in seine temporäre Bleibe zu kommen. Das sei auch ein ausschlaggebender Punkt dafür gewesen, dass er das Angebot überhaupt angenommen hat. Zwar wisse er, dass sich daran niemand stören würde, dennoch würde es sich für ihn «nicht richtig anfühlen», wenn er «jedes Mal durchs Haus laufen» müsse. Pocher und seine Familie hätten «auch ein Privatleben und da habe ich nichts drin verloren», erklärt Lombardi.

Ohne Druck auf Wohnungssuche

Seine momentane Wohnsituation bezeichnet er als «gute Übergangslösung für den Moment». So könne er ohne Zeitdruck nach einer neuen Bleibe für sich suchen – «ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte». Sein Dank gelte folglich seinem Freund Oliver, der ihm diese Möglichkeit eröffnet hat.

Die Ex-Verlobten Rypa und Lombardi hatten Mitte August in einem Statement ihre Trennung bekannt gegeben: «Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.»

Lombardi und Rypa hatten sich im Jahr 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 sowie im August 2024 zur Welt gekommen sind. Vor der Beziehung zu Rypa war Lombardi mit Sarah Engels (32) verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt ein weiterer Sohn des Sängers, der 2015 geboren wurde.

Zuletzt wieder Annäherungsversuche?

Zuletzt feuerte Pietro Lombardi die Gerüchte um ein mögliches, erneutes Zusammenkommen mit der Mutter zweier seiner Söhne selbst an – mit einem einzigen Kommentar unter dem neusten Beitrag von Laura Maria: «Kannst stolz auf dich sein». Die Influencerin hat am Dienstagabend ihr zweites Parfüm lanciert. Dafür hat sie auf Instagram einen kurzen Werbeclip online gestellt und sich bei ihren Fans für den Support bedankt. Dass sie jetzt auch Unterstützung von ihrem Ex-Partner erhält, scheint sie selbst zu überraschen.

In den ersten elf Stunden nach dem Absetzen seines Kommentars hat er bereits gegen 400 Likes gesammelt, die Antwort von Rypa innerhalb derselben Zeit 165. Die Fans springen auf den Zug auf, kommentieren mit «Verzeih ihm», «Ihr beiden gehört zusammen», «hoffentlich findet ihr zwei wieder zusammen» oder gar «Oh super. Ich hoffe, ihr werdet heiraten. Ihr gehört zusammen». Andere sind nicht ganz so optimistisch, was ein Liebescomeback betrifft, aber finden die Geste schön, gar «vorbildlich»: «So mega wie er dich supportet, das zeigt Stärke und es zeigt, dass er weiss, wie viel Kraft du da reingesteckt hast.»