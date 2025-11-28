Alles Aus bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido. Das erklärt die Influencerin auf Instagram.

«Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen. Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern», beginnt Anna-Maria Ferchichi (44) ihr Statement auf Instagram. «Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen. Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger».

Mit den Worten: «Ich weiss, viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von aussen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen. Wir wachsen gerade hinein in diese neue Realität und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen», schliesst sie ihre Bekanntgabe. Bushido selbst hat sich noch nicht zu der Trennung geäussert. Seine letzte Story zeigt ihn entspannt am Pool liegen.

Seit 13 Jahren verheiratet

Anna-Maria Ferchichi und Bushido (47) lernten sich 2011 kennen und lieben, gehen seit 2012 als Ehepaar durchs Leben. Gemeinsam haben sie sieben Kinder, Anna-Maria Ferchichi hat zudem noch ein Sohn aus einer früheren Beziehung. Die Grossfamilie wohnt in Dubai, für die nächsten Wochen ist allerdings ein Deutschlandaufenthalt geplant.

Über ihre Beziehungsprobleme haben die beiden immer wieder öffentlich gesprochen. Im September erklärte der Rapper gegenüber «Brisant», dass er täglich Therapie mache und verriet damals auch gleich den Grund dafür: «Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und meine Kinder einen besseren Vater. Das ist meine Verantwortung, dass ich daran arbeite.»