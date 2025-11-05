Trotz Grossfamilie findet Anna Maria Ferchichi viel Zeit für sich. Dafür greift sie auf die Hilfe von mehreren Angestellten zurück. Zudem sind auch ihre jüngsten Kinder bereits in schulischer Betreuung.

Auf Instagram gibt Anna Maria Ferchichi (43) beinahe täglich Einblick in ihr Leben. Dabei fällt auf, dass sie trotz ihrer insgesamt acht Kinder, viel Zeit für sich zu haben scheint. So nimmt sie ihre Fans regelmässig ins Fitnessstudio oder zu gemeinsamen Besorgungen mit Ehemann Bushido (47) mit. In einer Fragerunde möchte ein Fan daher nun wissen, wie genau sie das schafft.

Bei der Beantwortung der Frage bewahrheitet sich einmal mehr das Sprichwort «Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszuziehen», denn die Ferchichis beschäftigen nicht weniger als sieben Angestellte. «Wir haben 2 Nannys, 2 Haushälterinnen, 2 Fahrer & 1 Koch», erklärt Ferchichi auf Instagram. Dies bedeute, dass sie mit Haushalt, Wäsche, Einkauf und Kochen nichts zu tun habe.

«Die andere Hälfte des Tages verbringe ich mit meiner Familie»

Nebst der vielen helfenden Händen im Haus verschaffe ihr auch die Tatsache, dass die Kinder von «7:30 bis 14 Uhr in der Schule» sind, weitere Zeit. Daher habe sie die Hälfte des Tages frei. «In dieser Zeit mache ich Sport, arbeite und treffe Freunde. Die andere Hälfte des Tages verbringe ich mit meiner Familie.»

Ferchichis ältester Sohn Montry (23), der aus einer früheren Beziehung zum Tänzer Pravit Anantapongse stammt, ist bereits ausgezogen, er wohnt mit seiner Freundin Yasmine Marczak (20) ebenfalls in Dubai. Aaliyah (13) ist das älteste gemeinsame Kind von Bushido und Anna Maria Ferchichi. Nach ihr erblickten die mittlerweile elfjährigen Zwillinge Laila und Djibrai das Licht der Welt. Ihr Bruder Issa (10) folgte zwei Jahre später. Komplettiert wurde die Familie schlussendlich im November 2021 durch die Drillinge Leonora, Naima und Amaya.

Ob Anna-Maria Ferchichi noch ein Kind bekommen würde? «Nur noch per Leihmutter», erklärt Ferchichi auf die Fan-Frage. Sie hat sich im Februar einer Bauchstraffung unterzogen. «Wenn ich stand, war mein Bauch immer schön flach, aber sobald ich mich hingesetzt habe, war da einfach so viel Haut. Das war extrem unangenehm», meinte sie damals auf Instagram.



