«Was geht ab? Mein Name ist Bushido und ich bin nächstes Jahr Teil der ‹DSDS›-Jury.» Mit diesen Worten wendet sich der Rapper auf Instagram und verkündet nun offiziell, was bereits seit Wochen ein offenes Geheimnis war: Seine «DSDS»-Teilnahme. «An dieser Stelle erst mal herzlichen Dank und ich freue mich wahnsinnig auf das Projekt. Und an dieser Stelle wollte ich euch Bescheid geben: Wenn ihr rappen wollt, wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr Talent habt und vor allem, wenn ihr mal auf der Bühne stehen wollt, dann kommt zum Casting und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Ich hinter dem Pult, ihr vor dem Pult», so Bushido (46) weiter.

Seine Fans scheinen sich allerdings viel weniger für seine Jury-Tätigkeit, sondern für eine alte Rap-Zeile zu interessieren. «‹Ich wünsche jedem von ‹DSDS›, einen positiven Aidstest› war das nicht deine Line?», will einer der Follower wissen und ist mit seiner Erinnerung daran damit nicht alleine. Mehrere User nennen jene Worte, die der Rapper in seinem Song «Mitten in der Nacht» aus dem Jahr 2014 gerappt hat: «Ich wünsche allen bei der BZ und bei DSDS ’n positiven Aids‑Test». Nicht genug, dass er gegen die «Berliner Zeitung» und das Casting-Format «Deutschland sucht den Superstar» austeilt, er schiesst in dem Song gar gegen den TV-Sender selbst. «Ich f**** RTL, diesen H********-Sender».

«Musstest du einen positiven Aids-Test vorlegen?»

Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit? Der Sender scheint dem Rapper die elf Jahre alten Zeilen allerdings bereits seit Jahren vergeben zu haben. Seit 2022 arbeiten die beiden regelmässig zusammen, veröffentlichten mehrere (Reality)-Dokus über den Rapper, respektive seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) und die acht Kinder. Seit 2023 ist auf RTL+ zudem der Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» verfügbar.

Im vergangenen Jahr wurde bereits über eine mögliche Jury-Teilnahme des Rappers bei «DSDS» diskutiert. Doch wegen Aussagen bezüglich Investments in Rüstungsunternehmen wurde er als Kriegsgewinnler bezeichnet, sein Engagement beschränkte sich schlussendlich auf einen einzigen Einsatz als Gastjuror im Finale.

Die Fans lassen den Rapper nicht einfach so vom Haken. Einer der User will daher unter dem «DSDS»-Ankündigungs-Video ganz provokativ von Bushido wissen: «Musstest du einen positiven Aids-Test vorlegen?»