Die Grossfamilie Ferchichi zieht in Dubai erneut um. Der zehnköpfigen Familie stehen in Zukunft zwei Küchen zur Verfügung. Das liegt nicht an der Anzahl der Familienmitglieder, sondern daran, dass es Anna-Maria Ferchichi gerne ordentlich hat.

1/7 Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido ziehen schon bald in ihr Eigenheim. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Familie Ferchichi zieht erneut um und plant im neuen Haus zwei Küchen

Eine Showküche zum Präsentieren und eine versteckte Küche zum tatsächlichen Kochen

Bushidos geschätztes Vermögen beträgt 20 Millionen Euro, Anna-Maria verdient Geld als Influencerin

Saskia Schär Redaktorin People

Bei den Ferchichis in Dubai ist der nächste Umzug absehbar – der vierte in drei Jahren. «Alles geht von vorne los. Wir stecken mitten im Umzugs- beziehungsweise Vorbereitungsstress», meint Anna-Maria Ferchichi (43) auf Instagram. Sie und Ehemann Bushido (46) erfüllen sich derzeit den Traum vom Eigenheim ganz nach ihren Vorstellungen. Wie das in Bezug auf die Küche aussehen wird, zeigt die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Ganz nach dem Motto «Mehr ist mehr» versteckt sich in der aus Holz gefertigten neuen Küche eine geheime Tür. Wohin diese führt? In eine weitere Küche in der Küche!

«Einmal die Hauptküche, das nennt sich immer ‹Show-Kitchen›, hier wird eigentlich nicht gekocht. Die richtige Küche ist dann da», erklärt Ferchichi ihr Zwei-Küchen-Konzept, während sie die Geheimtür aufstösst. «Hier haben wir den Koch, der fängt heute an, aber noch im alten Haus. Und hier ist dann die Küche für die Angestellten, die kochen hier, und da ist die Waschküche. Ich mag das, wenn das da separiert ist, dann riecht das ganze Haus nicht so nach Essen».

Zwei Küchen und Angestellte liegen im Budget

Wie die 43-Jährige in der Caption ihrer Story weiter erklärt, seien ihre beiden Küchen nicht die Ausnahme, sondern mehr die Norm. «Es gibt in den meisten Häusern mindestens zwei Küchen. Eine Show-Kitchen, dort wird nicht gekocht, es werden nur Kleinigkeiten vorbereitet. Und die Dirty-Kitchen zum Kochen. So wird es hier genannt.»

Für einen Haushalt mit zehn Personen – das Paar hat acht Kinder – plus einer Handvoll Angestellten machen zwei Küchen vielleicht durchaus Sinn. Zudem können es sich die beiden leisten – allein das Vermögen von Bushido wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommt das Vermögen von Anna-Maria Ferchichi, die auf Social Media (auf Instagram knapp eine Million Follower) als Influencerin aktiv ist und dadurch nach eigenen Angaben bereits mehrere Millionen Euro ansparen konnte.