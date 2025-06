1/7 Laila Ferchichi hat viele Hobbys. Foto: Screenshot/Instagram/ Laila-Maria Ferchichi

Darum gehts Laila Ferchichi, Tochter von Bushido, ist leidenschaftliche Reiterin

Pferde fliegen im Sommer nach Deutschland

Alternativ macht die 11-Jährige jetzt Krafttraining Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Laila Ferchichi (11) ist leidenschaftliche Reiterin. «Nur Samstag und Sonntag reiten wir nicht, ansonsten sind wir jeden Tag auf dem Pferd», sagt die zweitälteste Tochter von Bushido (46) und Anna-Maria Ferchichi (43) in einem Video auf Instagram. Dabei zeigt sie nicht nur, wie elegant sie im Sattel sitzt, sondern dass sie sich auch gut um ihre Tiere kümmert und für sie sorgt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Liebe zum Reitsport teilt sie mit ihrem Zwillingsbruder Djibrail. Während Djibrail auf einem Polopferd reitet, nennt Laila ein Springpferd ihr Eigen. Doch derzeit müssen sie mit ihrem Hobby pausieren – fürs Reiten ist es in der Wahlheimat Dubai zu heiss. Darum lässt Mama Anna-Maria Ferchichi die Tiere im Sommer nach Deutschland fliegen, damit sie nicht monatelang im klimatisierten Stall ausharren müssen. «Ich bringe das nicht übers Herz, ich fliege sie dann in einen schönen Stall», erklärt Anna-Maria Ferchichi gegenüber RTL. Sie weiss, dass die Aktion nicht allen einleuchtet, betont aber: «Ich mache das zum Wohle der Tiere, weil ich möchte, dass sie drei Monate auf die Wiese kommen.» Kostenpunkt für die Pferdereise: rund 21'000 Euro, ein dicker CO 2 -Hufabdruck inklusive.

Kugelhantel statt Pferdesattel

Ohne Pferde fehlt die körperliche Betätigung, darum hat Laila Ferchichi nun Kraft- und Fitnesstraining für sich entdeckt. In einer Instagram-Story zeigt sie ihr Work-out: Es besteht aus Tragen von Gewichten, Sit-ups, Burpees und vielem mehr. Das sieht nicht nur anstrengend aus – es ist es wohl auch. Doch die Promi-Tochter absolviert die Übungen, als wären sie das Einfachste der Welt.

So viel körperliche Ertüchtigung einer 11-Jährigen ruft auch Kritiker auf den Plan, denn lange wurde insbesondere Krafttraining bei Kindern kontrovers diskutiert. Es schade der Entwicklung, bringe nichts oder sei sogar gefährlich, wurde gemahnt. Neue Studien belegen nun aber, dass dem nicht so ist. Im Gegenteil: «Krafttraining verbessert die körperliche Fitness und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Es hilft nicht nur dabei, Muskeln aufzubauen und zu stärken, sondern kann auch dazu beitragen, die Knochendichte zu erhöhen und das Risiko von Verletzungen zu reduzieren», schreibt Sportunterricht.ch. Die Seite stellt Lehrunterlagen für den Sportunterricht an Schweizer Schulen zur Verfügung. Man kann also mit gutem Gewissen Entwarnung geben.