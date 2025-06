Ein harmloser Badespass endet für den Sohn von Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit einer Not-OP. Der 11-jährige Djibi zieht sich bei einem Unfall mit einem Wasser-Sofa tiefe Schnittverletzungen am Arm zu.

Fynn Müller People-Redaktor

Schockmoment für die Familie Ferchichi: Bei einem Ausflug ans Meer in Ras al-Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) kommt es zu einem tragischen Unfall, wie Rapper Bushido – bürgerlich Anis Ferchichi (46) – und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) auf Instagram bekannt geben. Ihr Sohn Djibi (11) verunfallt auf einem Wasser-Sofa, das hinter einem Boot hergezogen wird. Dabei erleidet er eine tiefe Schnittverletzung am Arm.

«Ich habe noch nie eine so tiefe und grosse Wunde gesehen. Auch die Muskeln sind mitbetroffen, sein Trizeps ist gerissen», schreibt sein Mami auf Instagram. Sofort bringt die Familie ihren Sohn ins Spital, wo die Wunde mit 17 Stichen genäht wird. Am Abend wird Djibi in Dubai notoperiert.

Seil klemmte seinen Arm ein

Dann schildert Anna-Maria Ferchichi, wie es zu dem Unglück kam. «Djibi hat Wassersport gemacht und ist vom von einem Boot hinterhergezogenen Sofa ins Wasser gefallen.» Das Seil vom Boot habe dabei fast seinen kompletten Arm unter der Achsel durchtrennt.

«Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen. Ich kann das alles noch nicht fassen. Ein Moment Spass, und im nächsten legen sie ihn schon im Krankenwagen in Narkose, weil er solche Schmerzen hatte.»

Auch Djibis Papa Bushido zeigt sich tief betroffen. «Das sind diese kurzen Momente, die einem zeigen, wie schnell aus Spass Ernst werden kann. Am liebsten will man seine Kinder nie wieder loslassen.» Dazu postet der Rapper zwei Bilder von seinem Sohn aus dem Spitalbett und schreibt dazu: «Er ist so tapfer.»

Abschliessend richtete Anna-Maria Ferchichi einen eindringlichen Appell an andere Eltern: «Sowas kann jedem passieren. Bitte lasst eure Kinder nicht solche Sachen machen.»