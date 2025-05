Bushido verlängert Abschiedstournee und kommt nach Zürich

1/5 Bushido geht 2026 auf grosse Tournee. Foto: Anne Schulz/Concertbüro Zahlmann/Bushido

Über 150'000 Besucher feierten Bushidos Comeback-Tour 2024 in drei Ländern

Bushido (46) reagiert auf die grosse Nachfrage für seine Abschiedstournee: Der Deutschrapper kündigt fünf zusätzliche Termine für seine «Alles wird gut - Tour 2026» an. Nach den bereits ausverkauften Shows in Leipzig und München gibt es neue Chancen für Fans: Zusatztermine in Düsseldorf (06.03.), Berlin (07.03.), Leipzig (10.03.), München (11.03.) und Stuttgart (12.03.) wurden jetzt bestätigt.

«Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans», erklärte Bushido in der dazugehörigen Pressemitteilung. «Die Abschieds-Tour 2026 wird noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser.» Mit seiner «König für immer»-Tour 2024 hatte Bushido bereits ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Mehr als 150'000 Besucher feierten den Rapper durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Abschiedstour führt durch Deutschland und nach Zürich

Die ursprüngliche «Alles wird gut - Tour 2026» startet am 12. Januar 2026 in Berlin und führt über Hamburg (13.01.), Hannover (14.01.), Leipzig (15.01.), Stuttgart (17.01.), Frankfurt am Main (18.01.), Köln (20.01.), Oberhausen (21.01.) und München (22.01.) bis nach Zürich (23.01.). Mit den neuen Zusatzterminen im März erweitert sich das Programm nun um eine weitere Stadt: Düsseldorf. Der Vorverkauf für die fünf Zusatztermine startet am 30. Mai bei Eventim und ab Dienstag, dem 3. Juni, bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bushido kündigte seine Abschiedstournee im Juli 2024 via Instagram an. In zwei Storys erklärte er ausserdem sein anschliessendes Karriereende: «Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück.» Für ihn sei es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Bei der Konzertreihe soll es sich wirklich um den Bühnenabschied des Rappers handeln. «Vorher hatten wir ja nur so mit dem Gedanken gespielt, jetzt, 2026 im Januar die letzte Tour, das grosse Karriereende, danach keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben, niente», betont er auf Instagram.