Wenn es um seine Familie und seine Ehefrau geht, zeigt Rapper Bushido (46), bürgerlich Anis Ferchichi, gerne seine gefühlvolle Seite. Zum Geburtstag seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi, die an diesem Mittwoch (13. November) 43 Jahre alt wurde, schrieb er in einem emotionalen Instagram-Post: «Happy Birthday mein Schatz, du bist die Liebe meines Lebens. Ich kann nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin. Geniess dein Leben und bleib, wie du bist.» Dazu veröffentlichte er einen Clip, der das Paar bei einem Kuss zeigt. Mit dem Video wurden die Geburtstagsfeierlichkeiten festgehalten, mit denen der Musiker seine Frau in der Wahlheimat Dubai überraschte.

Das verriet das Geburtstagskind selbst in einem Posting. «Einfach nur wow. Anis hat mich heute Morgen mit einem wunderschönen Brunch überrascht. Ich bin so dankbar für alles, meine Familie und auch für unserer Freunde.» Das Video zeigt die Geburtstagstafel auf einem weitläufigen Balkon mit Blick aufs Wasser. Unter den Gästen befand sich unter anderem Influencerin Sarah Harrison (33).

Missgeschick am Vorabend des Geburtstags

In Instagram-Storys blickte Anna-Maria Ferchichi ebenfalls auf die schöne Feier zurück, mit der sie überrascht wurde. «Jetzt feiern wir zu Hause mit den Kindern», gab die achtfache Mutter zu ihren weiteren Geburtstagsplänen preis. Doch davor musste sie noch einen Stopp im Krankenhaus einlegen.

Auf der Autofahrt dorthin erzählte die 43-Jährige, dass sie sich nach einem Fernsehabend am Vorabend gedacht habe: «Machst du dir mal die Ohren sauber, so um zwölf Uhr nachts. Ich weiss nicht, was mich da geritten hat.» Die Aktion endete damit, dass ein Teil eines Wattestäbchens abgebrochen und in ihrem Ohr stecken geblieben sei. «Das tat mir die ganze Nacht weh.» Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Krankenhaus konnte ihr letztendlich helfen, wie ein Foto beweist. «Oh Mann, ab jetzt bin ich vorsichtiger», kommentierte Ferchichi das Bild in ihrer Story mit einem lachenden Emoji. «Es steckte in meinem Ohr», erklärte sie zudem zu dem Bild, das den aus dem Ohr herausgezogenen Rest des Wattestäbchens zeigt.