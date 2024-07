Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Anna-Maria Ferchichi lebt mit ihrer Familie in Dubai und gibt auf Instagram regelmässig Einblick in ihr Leben.

Saskia Schär Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (42) liefert als Influencerin auf Instagram einen Einblick in ihr Leben als achtfaches Mami, die zusammen mit ihrem Ehemann Rapper Bushido (45) in Dubai lebt. Dabei erhält die Schwester von Sarah Connor (44) nicht nur regelmässig Zuspruch für ihren liebevollen Umgang mit ihren Kindern, sondern auch viele Komplimente für ihren durchtrainierten Körper. Dafür treibt sie regelmässig Sport und achtet auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung.

Doch das alleine zeigt sich nicht verantwortlich für das Aussehen von Anna-Maria Ferchichi, denn wie so viele Promi-Damen setzt auch sie auf die Hilfe vom Beauty-Doc und macht daraus eigentlich auch kein Geheimnis. Einzig wenn es um ihr Hinterteil geht, da hielt sie sich bedeckt – bis jetzt. In der Vergangenheit wurde unter gewissen älteren Posts immer wieder darüber diskutiert, ob sie sich ihren Po hat machen lassen. Die Gerüchte hat sie erst jetzt, Jahre später in einer Instagram-Story so nebenbei bestätigt, in der sie laut «Bunte» Werbung für einen Shape-Body Werbung macht und dafür ihren Körper vor der Kamera präsentiert – Hinteransicht inklusive. «Wer mir länger folgt weiss, ich hatte viele Jahre lang gigantische Po-Implantate. Ich habe sie 2017 in LA machen und vor zwei Jahren entfernen lassen», so Ferchichi.

«Ich sah einfach fürchterlich aus»

Die Po-Vergrösserung ist allerdings nicht der einzige Eingriff, den sie hat rückgängig machen lassen. In ihrer RTL+-Doku «Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie» erinnert sich Anna-Maria Ferchichi an frühere TV-Aufnahmen von sich zurück und welche Reaktion die bei ihr hervorgerufen haben. «Ich hatte aufgespritzte Lippen, aufgespritzte Wangenknochen. Ich sah einfach fürchterlich aus – habe mir alles rausmachen lassen». Einzig auf Botox wolle sie auch weiterhin nicht verzichten.

2022 erklärte sie gegenüber Gala-TV offen, welchen Eingriffen sie sich bereits unterzogen hatte. «Ich habe meine Augenlider liften lassen – ich glaube mit 36. Das hing dann irgendwie alles so ein bisschen. Ich habe meine Nase operieren lassen. Meine Zähne und das war es dann im Gesicht.» Nach ihren vielen Kindern verhalf ein Schönheitschirurg auch ihrem Busen zu einer neuen Optik. «Ich mag grosse Brüste. Ich mag weisse Zähne. Ich mag das einfach», so die damals 40-Jährige. Ihr nächster geplanter Eingriff betrifft ihre Körpermitte. Bereits vor einigen Wochen zeigte sie auf Wunsch ihrer Fans ihren Bauch und erklärte in diesem Zusammenhang, dass sie sich den Bauchnabel machen lassen wolle.