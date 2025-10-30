In der Nacht auf den Donnerstag erlebte Pietro Lombardi einen beängstigenden Moment: Der Sänger wachte mit Atemnot auf und musste sich übergeben. Auf Instagram bittet er seine Follower um Rat.

Pietro Lombardi (33) meldete sich in der Nacht auf den Donnerstag mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Followern. Der Sänger hatte am Mittwochabend noch das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern im Müngersdorfer Stadion besucht. Gegen zwei Uhr morgens postete er ein Foto vor seinem Bett und forderte Fans auf, ihm Fragen zu stellen.

Wenige Stunden später die Wende. In einer Instagram-Story berichtet Lombardi von gesundheitlichen Problemen. «Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst. Ohne Grund, ohne Vorwarnung», schreibt der einstige «DSDS»-Sieger. «Keine Ahnung, was das war, hoffe einfach, morgen ist es besser».

Nach eigenen Angaben habe Lombardi solche Beschwerden noch nie erlebt. «Es war komisch und ist es irgendwie immer noch», so der 33-Jährige. «Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt.» Die Situation habe «innerlich Angst und so eine richtige Panik» ausgelöst. Auch wenn sich sein Körper während er die Story verfasste etwas beruhigt hatte, merkte er, «dass irgendwas nicht stimmt».

«Ich dachte wirklich, ich ersticke und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses ‹keine Luft›-Gefühl hat mich geweckt». Die plötzlichen Beschwerden kann er sich zwar nicht erklären, meint jedoch, es könne auch einfach sein, «dass viel davon einfach im Kopf passiert».

Was genau hinter den Symptomen steckt, hat er dann am Donnerstag im Spital abklären lassen, wie ein entsprechendes Foto zeigt. «Danke für die ganzen Nachrichten, bin zur Untersuchung im Krankenhaus. Macht euch keine Sorgen. Alles gut», schreibt er dazu.

Schwere Zeit nach Trennung

Die vergangenen Monate waren für den einstigen «DSDS»-Gewinner tatsächlich belastend. Mitte August hatte seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) die Trennung bekannt gegeben, weil das Paar «unterschiedliche Wege einschlagen» habe. Die Influencerin war mit den beiden gemeinsamen Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) ausgezogen.

Lombardi und Rypa verbindet eine lange On-off-Geschichte – bereits zuvor waren sie sechsmal getrennt. Im Oktober 2024 eskalierte ein Streit so heftig, dass die Polizei anrücken musste. Vor wenigen Tagen zeigten sich die beiden dann erstmals seit der Trennung wieder zusammen bei einem Event und posteten auch ein gemeinsames Selfie davon.