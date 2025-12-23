Sänger Pietro Lombardi packt seinen Kofferraum voller Geschenke für seine eigenen Kinder und die aus seiner Verwandtschaft. Die Präsente erweisen sich als überraschend preiswert. Laura Maria Rypa kauft für die gemeinsamen Söhne mit Lombardi jeweils nur ein Geschenk.

Darum gehts Pietro Lombardi kauft auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke

Ganzer Kofferraum vollgepackt

Laura Maria Rypa schenkt ihren Söhnen jeweils nur ein Geschenk Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Sänger Pietro Lombardi (33) ist dieses Jahr (wieder einmal) reichlich spät dran mit den Geschenken. Erst am Montag begab er sich in ein Spielzeugwarenladen, um sich mit den Präsenten für Weihnachten einzudecken. Etwas angespannt schaut er dabei in die Kamera und meint: «Ich darf nichts vergessen. Es gibt zu viele Kinder in der Familie, plus eigene Kinder ... aiaiai, aiaiai ...».

Sein Shoppingtrip erwies sich dann allerdings als grosser Erfolg. So zumindest wirkt es, wenn man in seinen Kofferraum blickt. «Ja, gut vollgepackt. Hier ist alles voll.» In der Tat stapeln sich die grossen Kartonschachteln. Doch was kauft ein Mann wie Lombardi für die Kinder aus seiner Verwandtschaft und seinen eigenen?

Da hätten wir zum einen ein Rettungsflugzeug von «Feuerwehrmann Sam» mit Licht- und Soundeffekten, ein Feuerwehrauto aus demselben Sortiment, ein ferngesteuertes Auto, ein Lego-Speed-Champions-Set mit einem Lamborghini Revuelto und einem Huracán STO, ein Nachtlicht mit Lautsprecher und Farbwechsel LED, ein Holzeisenbahn-Set inklusive Tisch von Squirrel Play und ein DJ-Pult für Kinder. Die letzten beiden Geschenke kosten jeweils um die 80 Franken, alle anderen zwischen 13 und 35 Franken.

«Jeder von beiden bekommt jeweils nur ein Geschenk»

Es lässt sich dann aber doch noch etwas finden, das ihn einen dreistelligen Betrag gekostet hat. «Hier haben wir noch eine Nintendo Switch – wer die wohl kriegt?» Vielleicht kommt Sohn Alessio (10), der aus der Beziehung zu Sarah Engels (33) stammt, in den Genuss der 400-fränkigen Spielkonsole? Wer weiss. «Und ja, ich hoff mal, alle werden glücklich», sagt Lombardi zum Ende des Videos.

Auch Laura Maria Rypa (30), seine Ex-Partnerin, verrät auf Instagram, welche Geschenke ihre beiden gemeinsamen Söhne mit Lombardi, Leano (2) und Amelio (1), erhalten. Dabei überrascht sie mit folgender Aussage: «Jeder von beiden bekommt jeweils nur ein Geschenk. Ich mags nicht, wenn die Jungs mit Geschenken überhäuft werden, einfach weil es zu viele Reize sind», so die Influencerin. Leano erhält einen Dinosaurier, der sich nicht nur bewegt und Geräusche von sich gibt, sondern auch aus einem Ei schlüpft. Für Amelio gibt es «kleine Autos mit so einer Spielbahn».

Die Geschenke sind gekauft und zumindest im Falle von Rypa schon verpackt, womit einem schönen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege steht. Oder? Nicht ganz, denn im Hause Rypa geht die Grippe rum, weshalb es sein könne, «dass unser Weihnachtsfest mit der Familie ins Wasser fällt». Sohn Leano sei positiv auf Influenza A getestet worden «und ich glaube, es lässt sich wirklich nicht verhindern, dass Amelio auch krank wird oder ich auch. Und wir möchten einfach nicht noch jemand anderen anstecken. Aber es ist, wie es ist, dann feiern wir halt nur zu dritt – mit den Hunden».