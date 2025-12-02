DE
15 Kilo mehr
Pietro Lombardi erklärt Gewichtszunahme

Pietro Lombardi gesteht, innerhalb kürzerer Zeit 15 Kilo zugenommen zu haben – und spricht offen über Fressattacken. Gleichzeitig kritisiert verletzende Kommentare und ruft zu mehr Akzeptanz auf.
Publiziert: vor 13 Minuten
Pietro Lombardi hat auf Instagram über seine Gewichtszunahme gesprochen.
Foto: IMAGO/Oliver Langel

Darum gehts

  • Pietro Lombardi reagiert emotional auf Kritik zu seinem Körpergewicht
  • Er warnt vor schädlichen Auswirkungen von Bodyshaming auf andere Menschen
  • Lombardi gibt zu, in den letzten Monaten 15 Kilogramm zugenommen zu haben
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi (33) wurde in letzter Zeit mit heftiger Kritik an seinem Körpergewicht konfrontiert. Jetzt reagiert der Künstler auf Instagram emotional auf beleidigende Kommentare zu seiner Figur.

Lombardi gibt offen zu, in den letzten Monaten 15 Kilogramm zugenommen zu haben. Er erklärt dazu: «Ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: Ab jetzt ziehe ich durch. Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf, und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt.»

Der Sänger, der 2011 durch seinen Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde, betont, dass er sich der gesundheitlichen Vorteile von Sport und ausgewogener Ernährung bewusst sei. Trotzdem falle es ihm manchmal schwer, diese Erkenntnisse umzusetzen.

«Dann haltet die Schnauze»

Lombardi nutzt die Gelegenheit auf Instagram aber ebenso, um auf die potenziell schädlichen Auswirkungen von Bodyshaming hinzuweisen. Obwohl er selbst ein starkes Selbstbewusstsein habe, warnte er vor den negativen Folgen solcher Kommentare auf andere Menschen. Er appellierte an seine Follower: «Jedes Problem hat seine eigene Geschichte. Und wenn ihr die nicht kennt, dann haltet die Schnauze.»

Der dreifache Vater betont die Wichtigkeit, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Er warnt zudem vor den psychischen Auswirkungen von Bodyshaming und ermutigte Betroffene, sich von negativen Kommentaren nicht entmutigen zu lassen.

