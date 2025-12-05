Laura Maria Rypa lässt sich Tattoo überstechen

Laura Maria Rypa zeigt auf Instagram stolz ihr neues Rosen-Tattoo auf dem Finger. Die Sache ist nur: Damit hat sie ein Tattoo überstochen, was eigentlich mal für ihren Ex Pietro Lombardi stand.

Darum gehts Laura Maria Rypa lässt Pietro-Tattoo entfernen und setzt neues Zeichen

Rose symbolisiert Neuanfang und eigenen Weg für die Influencerin

Rypa und Lombardi waren seit 2020 in On-Off-Beziehung, trennten sich 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Nichts erinnert mehr an den Ex. Es scheint, als ob Laura Maria Rypa (29) nun endgültig mit dem Kapitel Pietro Lombardi (33) abgeschlossen hat. Die Influencerin präsentierte auf Instagram begeistert ihr neues Tattoo: eine Rose auf dem rechten Ringfinger.

Eingefleischte Fans wissen jedoch: Auf genau diesem Finger war einst ein «P» mit einem Sternchen verewigt. «P» natürlich wie Pietro. Mit diesem Schritt setzt Rypa ein ziemlich eindeutiges Zeichen.

Abschluss mit der Vergangenheit

Vor wenigen Monaten sprach sie noch über das Beziehungs-Aus zwischen ihr und dem Sänger. Dabei schloss sie ein Liebes-Comeback allerdings keineswegs aus. Laura Maria Rypa betonte damals, dass «die Liebe beiderseits da» sei. Nach wie vor will das Ex-Paar sich auch gemeinsam um die beiden Söhne Leano (2) und Amelio (1) kümmern.

Ihre Söhne hat Rypa nach wie vor auf ihrem Körper verewigt. Auf dem Arm trägt sie die Namen und Geburtsdaten ihrer Jungs. Nur Pietro musste nun einer Rose weichen. Wieso ausgerechnet eine Rose? Das erklärt die Influencerin so: «Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg weitergehe, mit allem, was dazu gehört.» Somit zieht sie einen Schlussstrich unter die Beziehung. Auf ein Liebes-Comeback können die Fans wohl vorerst nicht mehr hoffen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren seit 2020 in einer turbulenten On-Off-Beziehung. 2022 verlobten sich die beiden, 2025 kam es dann aber überraschend zur Trennung. Zuvor machten die beiden 2024 mit einem grossen Streit Schlagzeilen. Der war so stark eskaliert, dass die Polizei involviert werden musste. Rypa lebt nun alleine mit den beiden Söhnen, während Pietro Lombardi bei Oliver Pocher untergekommen ist.

Schmerzhafte Fehler

Rypa ist mit Tattoos, die man im Nachhinein bereut, aber unter ihren prominenten Kolleginnen und Kollegen in bester Gesellschaft.

David Beckham (50) liess sich einst den Namen seiner Gattin Victoria Beckham (51) tätowieren. Blöd nur, dass sich da ein «h» reingeschmuggelt hatte. Nun liesst man dort «Victhoria» – allerdings nur, wenn man Sanskrit lesen kann. Beckham liess sich den Namen nämlich in der indischen Schrift stechen.

Noch schlimmer als ein einfaches kleines «P» hat es aber wohl Model Amber Rose (42) getroffen. Deren Liebe zum Rapper Whiz Kalifa (38) ging nämlich während der Beziehung ebenfalls unter die Haut – in Form eines Porträts. Die Liebe endete, doch Amber Rose musste trotzdem täglich das Gesicht ihres Ex-Freundes anschauen, welches gross auf ihrem Oberarm prangte. Inzwischen liess sie sich das Bildnis überstechen. Nun sieht man dort das Gesicht des Gitarristen Slash (60) der Band Guns'n'Roses.