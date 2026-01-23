Fremdgeh-Beichte von Oliver Pocher

Oliver Pocher verrät im Podcast mit Pietro Lombardi, dass er schon einmal fremdgegangen ist. Während seiner Ehen sei er aber treu geblieben.

Darum gehts Oliver Pocher gesteht Fremdgehen im Podcast mit Pietro Lombardi

Pocher betont, Seitensprünge passierten nicht während seiner zwei Ehen

Er hat fünf Kinder aus Ehen mit Alessandra Meyer-Wölden und Amira Aly

Fynn Müller People-Redaktor

Frisch lanciert, kommt es im neuen Podcast von Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) bereits zum ersten Aufreger: In der neusten Folge gibt der Comedian offen zu, in der Vergangenheit fremdgegangen zu sein. «Was?!», ruft Lombardi entsetzt. «Klar bin ich schon mal fremdgegangen», bestätigt Pocher.

Für den ehemaligen «DSDS»-Sieger ein absolutes No-Go. «Ich schwöre, ich noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau.» Pocher zollt seinem langjährigen Freund dafür Respekt: «Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast.»

Er selbst hingegen könne das von sich nicht behaupten. «Das ist nichts, worauf man stolz sein kann», erklärt Pocher selbstkritisch und betont, dass es nicht während einer seiner zwei Ehen passiert sei. Von 2010 bis 2014 war Pocher mit Model Alessandra Meyer-Wölden (42) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Von 2019 bis 2024 führte er eine Ehe mit Moderatorin Amira Aly (33), aus der zwei Söhne hervorgingen.

Fremdgeh-Skandale

Zuletzt war das Thema Fremdgehen aufgrund einer Kiss-Cam-Szene in den Schlagzeilen. Der Skandal am Coldplay-Konzert, bei dem eine Affäre zwischen dem ehemaligen CEO der Firma Astronomer und der HR-Chefin des Unternehmens aufflog, ging um die Welt.

Lily Allen (40) spielte vergangenes Jahr Detektivin und entdeckte ihren Mann David Harbour auf der exklusiven Dating-App Raya. Nach fünf Jahren Beziehung hat sich das Paar daraufhin getrennt.