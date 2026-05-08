Pietro Lombardi spricht offen über sein Sexleben

Pietro Lombardi spricht im Podcast «Patchwork Boys» offen und ehrlich über sein Liebesleben: Seit sieben Monaten hatte er keinen Sex mehr. «Ich habe mehr gepaddelt als gebumst», scherzt der dreifache Vater offen über den Alltag mit Kindern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pietro Lombardi gesteht im Podcast: «Seit sieben Monaten keinen Sex mehr»

Im Gespräch mit Oliver Pocher teilen beide offen ihre Vatererfahrungen

Die Podcastfolge «Patchwork Boys» ist seit Freitag auf POCHER.Club verfügbar

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

«Ich hatte seit sieben Monaten keinen Sex mehr», beichtet Popstar Pietro Lombardi (33) in der neuesten Folge des Podcasts «Patchwork Boys», den er zusammen mit Comedian Oliver Pocher (48) moderiert.

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Ausgelöst durch eine scheinbar harmlose Fanfrage, entbrennt ein offenes Gespräch über Liebe, Sex und das Familienleben mit Kindern. Beide Väter, Pocher mit fünf Kindern und Lombardi mit drei, teilen ihre Erfahrungen. Pocher schiebt nach: «Zweimal die Woche wäre ja Wahnsinn. Das ist ja fast Gangbang!» Lombardi konterte lachend: «Bruder, ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben zweimal die Woche.»

Dann die Enthüllung: «Sieben Monate. Länger sogar», gibt Lombardi zu und überrascht damit selbst seinen Gesprächspartner. «Du hast seit sieben Monaten keinen Geschlechtsverkehr gehabt?», fragt Pocher ungläubig nach. Lombardi bestätigt lachend und fügt hinzu: «Ich habe mehr gepaddelt als gebumst.»

Pocher zielt unter die Gürtellinie

Das Gespräch nimmt eine andere Wendung, als die beiden ihre Sexual-Erfahrungen als Väter teilen. «Mit Kindern ist schon ein anderes Game», erklärte Lombardi. Pocher stimmt zu und beschrieb das Familienleben mit kleinen Kindern als Ausnahmezustand: «Mit zwei Kindern zweimal die Woche? Luxus.» Er ergänzt unschön: «Während des Stillens noch versuchen, unter der Decke einen reinzuschieben – ist wirklich schwierig.»

Ausser Sex diskutiert das Podcast-Paar auch über Romantik und klassische Liebesbeweise. Lombardi zeigte wenig Begeisterung für Traditionen wie den Maibaum: «Ich finde das so schlimm. Eine Frau sieht morgens diesen Baum und soll denken: Wow?» Pocher kontert und spielt auf seine Ex Amira Aly (33) an: «Hätte ich das gewusst, hätte ich direkt acht Hektar Wald gekauft.»