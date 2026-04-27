Claudia Effenberg hat es geschafft: Die 60-Jährige hat dank einer Abnehmspritze 12 Kilogramm verloren. Nach harten Kommentaren über ihr Gewicht fühlt sie sich jetzt wieder wohl in ihrer Haut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Effenberg verliert 12 Kilo durch Abnehmspritze

Pietro Lombardi nimmt 11 Kilo ab, kombiniert Ernährung und Gym

Effenberg und Lombardi betonen Fokus auf Gesundheit und Lebensqualität War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

«Claudia Effenberg hat zwölf Kilogramm abgenommen», titelte der Blick bereits vor zwei Jahren. Nun kann diese Headline auch über diesem Artikel stehen, denn Effenberg (60) hat es wieder getan. Dieses Mal liegt es jedoch nicht an einer Lungenembolie und nachfolgender Notoperation, sondern an einer Abnehmspritze.

Immer öfter sei das einstige Model beleidigt und auf ihr Gewicht angesprochen worden, im Sinne von «Wie viel hast du jetzt zugenommen?», erklärt Effenberg auf Instagram. Die Kommentare seien richtig böse gewesen und hätten sie runtergezogen.

Sie habe eigentlich immer sehr auf ihre Figur geachtet, aber infolge gesundheitlicher Rückschläge wie Bänderriss, künstliche Hüfte oder Lungenembolie mit dem Sport aufgehört wegen einer befürchteten Überanstrengung. In der Folge habe sie deutlich mehr gegessen und sich dabei gedacht: «Jetzt hast du das auch noch überlebt alles und jetzt ist es ja auch egal, ob du jetzt so und so viel Kilo wiegst oder ob die Hose passt – kaufst sie dir halt beim nächsten Mal eine Nummer grösser.»

Dies funktionierte bis zum berühmten Blick in den Spiegel. «Und dann hab ich gesagt, ich muss ganz, ganz dringend was ändern.» Mittlerweile sind dadurch erneut 12 Kilogramm von ihr abgefallen, die TV-Persönlichkeit ist «einfach nur glücklich darüber» und passt gar wieder in ihre alten Hosen.

«Zurück zu mir selbst»

Mit demselben Programm wie Effenberg hat auch Pietro Lombardi (33) seinen Pfunden den Kampf angesagt. Insgesamt 11 Kilogramm hat der Sänger bisher abgenommen und hat seine «Heisshungerattacken im Griff», wie er auf Instagram erklärt. «Ich bin definitiv motivierter und kann mich jetzt 100 Prozent auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wie natürlich meine Kinder, die Musik und vieles, vieles mehr.» Lombardi schaut allerdings nicht nur auf seine Ernährung, sondern geht auch regelmässig ins Gym, wie er seinen Followern auf Social Media regelmässig zeigt.

Seinem Ziel für das laufende Jahr – «zurück zu meinem Selbstbewusstsein auf der Bühne und vor allem zurück zu mir selbst, einfach wieder gesünder sein und mich endlich wieder wohlfühlen» – kommt er somit immer näher.