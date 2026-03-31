TV-Star Detlef Steves hat 44 Kilo abgenommen – von 136 auf 92,5 Kilo. Nach zahlreichen Rückschlägen fand er durch Disziplin und Verzicht auf Zucker und Alkohol seinen Weg zum Traumgewicht. Auf Instagram zeigt er stolz den Erfolg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TV-Star Detlef Steves hat 44 Kilo abgenommen, teilt Transformation öffentlich

Er reduzierte Zucker, Alkohol und isst nur bei Hunger

Von 136 Kilo auf 92,5 Kilo bei 1,78 Meter Grösse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Detlef Steves (57) hat es geschafft: Der TV-Star, bekannt aus der Sendung «Ab ins Beet», hat in den vergangenen Jahren rund 44 Kilo abgenommen – und fühlt sich endlich wohl in seiner Haut. Auf Instagram teilt der Deutsche seinen beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich und erklärte, wie er diesen Erfolg erreicht hat.

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«Zwischen diesen beiden Bildern liegen 11 Jahre! Das Foto, wo ich ein wenig mehr auf den Rippen habe, ist tatsächlich das, was 11 Jahre her ist!», schreibt Steves zu den Bildern. Damals wog er bei einer Grösse von 1,78 Metern 136 Kilo. Heute zeigt die Waage 92,5 Kilo an.

Er isst nur noch, wenn er Hunger hat

Steves hat eine lange Reise hinter sich. «Vor knapp vier Jahren habe ich mich mit meinem Freund Patrick intensiv über dieses leidige Thema ‹Abnehmen und halten› unterhalten, und er hat mir da echt mega weitergeholfen!», erzählte er seinen Follower. Die Lösung sei einfacher, als er dachte: «Ich habe nun verstanden, dass ich nur esse, wenn ich Hunger habe, und aufhöre, sobald ich satt bin!»

In den vergangenen Jahren probierte Steves viele Diäten aus – mit mässigem Erfolg. «Durch Weight Watchers hatte ich zunächst abgenommen, dann aber wieder zugenommen. Auch Intervallfasten hat auf Dauer nicht geklappt. Auf Kohlenhydrate zu verzichten, war auch Quatsch für mich», gibt er offen zu. Letztlich sei es die Kombination aus Disziplin, einem bewussteren Essverhalten und der Unterstützung seines Freundes gewesen, die den Durchbruch gebracht habe.

«Du siehst verdammt gut aus!»

Zucker, vor allem in Form von Süssigkeiten und Kuchen, streicht Steves heute weitgehend aus seiner Ernährung. Auch Alkohol steht nicht mehr auf seinem Speiseplan. «Keine Pillen, keine Abnehmspritze usw. werden euch so gut helfen wie euer Mindset», betont er in seinem Post.

Die Reaktionen auf seine Transformation liessen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte auf Instagram gratulieren Freunde und Fans dem TV-Star zu seinem Erfolg. Moderatorin Panagiota Petridou (46) schreibt: «Starke Leistung, Deffi!» Comedian Chris Tall (34) kommentierte: «Du siehst verdammt gut aus!» Besonders stolz zeigt sich Ehefrau Nicole Steves: «Bin so stolz auf dich. Du hast es oft versucht und jetzt endlich deinen Weg gefunden!»