Ein neuer Look für Claudia Effenberg: Die TV-Persönlichkeit präsentiert auf Instagram stolz ihr Umstyling. Doch neben Lob und Begeisterung erntet sie auch Kritik für ihren Post.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Effenberg präsentiert neuen Look mit Long-Bob und dunklerem Blond

Trotz Lob für ihre Frisur erhält sie Kritik für Schönheitsfilter

Effenberg kontert mit ungefiltertem Foto und harschen Worten auf Instagram

Sophie Ofer Redaktorin People

Was Typveränderungen angeht, ist Claudia Effenberg (60) keineswegs Anfängerin. Über die Jahre hat sie immer wieder mit neuen Looks und Frisuren überrascht. Mal sah man sie mit kinnlangem Bob, mal mit Pony, mit Gelfrisur oder mit platinblondem Kurzhaarschnitt.

Jetzt scheint es der deutschen TV-Persönlichkeit auf dem Kopf wieder zu langweilig geworden zu sein. Auf Instagram teilt sie stolz das Ergebnis ihres letzten Coiffeur-Besuchs – und sorgt damit für Aufsehen bei den Fans.

Fans sind begeistert

Nicht nur sind Effenbergs Haare der Schere zum Opfer gefallen – es gab auch gleich eine neue Farbe dazu. In ihrem Instagram-Post präsentiert die 60-jährige einen durchgestuften sogenannten Long-Bob mit seitlichem Pony, der ihr Gesicht sanft umrahmt. Statt auf das gewohnte Hellblond setzt Effenberg diesmal auf ein dunkleres, fast rötliches Blond. Ausserdem trägt sie die Haare ungewohnt glatt.

«Danke für den perfekten Service und den mega Schnitt und die geniale Farbe», schreibt sie glücklich unter ihrem Beitrag. Im Bild taggt sie verschiedene Haar-Stylisten, denen sie den neuen Look zu verdanken hat. Gemäss dem Champagnerglas, das sie in ihrem Spiegel-Selfie wohl nicht unterschlagen wollte, hat sie es sich beim Friseurbesuch gut gehen lassen.

In den Kommentaren regnet es Herz-Emojis und Bewunderung. «Super, die neue Frisur», schreibt eine Followerin. «Die Haare sehen toll aus und du auch» und «Perfekter Style!» sind nur Beispiele für die zahlreichen Komplimente, die sie für den neuen Look erhält.

Ihre Botschaft an die Kritiker

Jedoch scheint es einen Wermutstropfen zu geben: Neben den begeisterten Kommentaren finden sich unter ihren Instagram-Posts immer wieder Stimmen, die ihre Benutzung von Schönheitsfiltern kritisieren. Wohl deshalb sah sich Effenberg genötigt, in ihrem darauffolgenden Beitrag ungefiltert vor die Kamera zu treten – und ihren Kritikern wortwörtlich den Mittelfinger zu zeigen. «So, ohne Filter für die ganzen Spackos», so die harschen Worte des Reality-Stars.



Kritik, dass Effenberg ihre Fotos stark bearbeitet, hagelt es schon seit Jahren. Davon will sie aber nichts wissen: «Wenn ich 90 bin, nehme ich immer noch Filter, weil, warum darf ein 20-jähriges wunderschön aussehendes Küken, junges Mädchen, Filter nehmen, aber keine 60-jährige Frau? Verstehe ich nicht!», verteidigte sie sich einst in einem RTL-Interview.