Dijana Djokovic, die Mutter von Tennisstar Novak, präsentiert in Belgrad ihren neuen Look. Der Besuch beim Star-Coiffeur lässt sie 20 Jahre jünger aussehen.

Dijana Djokovic begeistert mit neuer Frisur und jugendlichem Look

Coiffeur Radivojević lobt ein Jahr Zusammenarbeit mit Djokovic

Dijana Djokovic (62) sorgt mit ihrer neuen Frisur für Aufsehen. Das Mami von Tennisstar Novak Djokovic (38) hat sich in die Hände von Coiffeur Stevan Radivojevic begeben, der unter anderem Stars wie Sängerin Ceca (52) stylt.

Die neue Haarfarbe – ein dunklerer Blondton – sorgt für zahlreiche Komplimente. «Sie sieht 20 Jahre jünger aus», schreibt ein User auf Instagram. «Sie ist eine elegante Dame, wow», kommentiert ein anderer. Ein dritter Nutzer sagt: «Selten so eine feminine Frau gesehen.»

Coiffeur bedankt sich für Besuch

Radivojevic teilt ein Foto mit Dijana Djokovic und bedankt sich für ihren Besuch: «Ein Jahr wundervolle Zusammenarbeit mit Frau Djokovic. Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre positive Energie.»

Ihre neue Frisur wird als frisch und jugendlich gelobt. Doch nicht nur die Haare sind Gesprächsthema: Dijana Djokovic' Outfit, ein goldfarbener Trainingsanzug, passt perfekt zu ihrer aufgefrischten Haarfarbe.

In den letzten Monaten war Mama Djokovic bei Turnieren weniger präsent. Unter anderem fehlte sie bei den Australian Open dieses Jahr. Ob sie beim Roland Garros im Mai mit ihrem neuen Look auftauchen wird, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel ist zuerst auf «zena.blic.rs» erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.