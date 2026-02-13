Pamela Anderson sorgt an der New York Fashion Week für Furore. Mit ihrem «Retro Shag»-Look, inspiriert von Marilyn Monroe, betont sie ihre natürliche Schönheit und begeistert mit einem eleganten Outfit bei der Tory Burch Show.

Sophie Ofer Redaktorin People

Pamela Anderson (58) scheint es zu lieben, sich immer wieder neu zu erfinden. Die einstige «Baywatch»-Ikone zeigt schon seit Jahren Mut zur Veränderung und erregt immer wieder Aufmerksamkeit mit neuen Frisuren, Haarfarben und ihrem kontinuierlichen Make-up-freien Look. Von ihrem stereotypen Blondinen-Image, das ihr die 90er-Jahre einbrachten, hat sie sich lange verabschiedet.

Bei der New York Fashion Week zog Anderson nun wieder alle Blicke auf sich. Sie war Gast bei der diesjährigen Tory Burch Show und begeisterte die Anwesenden dort nicht nur mit ihrem eleganten schwarzen Outfit – sie glänzte auch mit einer neuen, fulminanten Frisur.

Eine neue Leichtigkeit

Mit den dynamischen, blonden kurzen Locken erinnerte Anderson stark an die einstige Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (1926–1962) in ihren letzten Lebensjahren. Mit dem sogenannten «Retro Shag», einer Form des «Shaggy Bobs» (ein komplett durchgestufter, fransiger Bob), gleicht sie den Hollywood-Ikonen der 60er-Jahre. Den klassischen Hollywood-Look, inklusive Rock, einer hoch zugeknöpften Bluse und spitz zulaufenden Pumps, kombinierte sie kontrastreich mit einem maskulinen Mantel. Den liess sie sich leger über die Schultern hängen. Und: Wie fast immer in den letzten Jahren, ist keine Spur von Make-up auf ihrem Gesicht zu erkennen.

Pamela wirkt selbstbewusst und gelöst, als sie sich mit der neuen Lockenpracht präsentiert. Die Schauspielerin, die mittlerweile für ihr natürliches, uneitles Auftreten bekannt ist, verströmt in den letzten Jahren eine neue Leichtigkeit. Dem Schönheitsdruck und Jugendwahn ihrer Branche will sie voller Überzeugung widerstehen. Dass sie zu sich und ihrer Natürlichkeit steht, ist für Frauen weltweit eine Inspiration.