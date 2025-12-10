So steht es um Pamela Anderson und Liam Neeson

Sie sorgten für das wohl grösste Liebes-Mysterium im sommerlichen Hollywood. Allerorts wurde spekuliert, ob Pamela Anderson und Liam Neeson ein Paar sind. Die Schauspielerin berichtet jetzt offen, wie die beiden zueinander stehen.

Im Sommer war Hollywood ganz entzückt und die gesamte Welt tuschelte. Alle stellten sich die Frage: Sind Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) ein Paar? Während die einen auf eine Beziehung hofften, glaubten andere, dass es sich nur um einen PR-Gag für den neuen Film der beiden handelt. Die ehemalige «Baywatch»-Nixe spricht jetzt offen darüber und bestätigt, dass es sich tatsächlich um eine kurze Romanze gehandelt hat.

Anderson und Neeson haben «intime Woche» verbracht

Neeson und Anderson hatten auf den roten Teppichen für den im Sommer erschienenen Film «Die nackte Kanone» sehr vertraut gewirkt. Sie gingen öffentlich auf Kuschelkurs und Fans glaubten, verliebte Blicke erkannt zu haben. «Wenn Sie es unbedingt wissen müssen: Liam und ich waren für kurze Zeit romantisch miteinander verbunden, aber erst nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren», erzählt Anderson jetzt im Gespräch mit dem US-Magazin «People».

Die beiden haben der Schauspielerin zufolge eine «intime Woche» miteinander verbracht – in seinem Haus im US-Bundesstaat New York. Anderson habe ihr eigenes Zimmer gehabt, die beiden seien von ihren Assistenten und Familienmitgliedern besucht worden. In einem kleinen französischen Restaurant habe der Hollywoodstar sie damals sogar schon als «künftige Mrs. Neeson» vorgestellt.

Sie werden sich nicht aus den Augen verlieren

Sie verbrachten gemeinsam Zeit im Garten. Anderson habe sich um einen überwucherten Rosenstrauch gekümmert. «Ich habe gerne geholfen und er hat es geschätzt», erinnert sie sich. Nur mit einem Bademantel bekleidet habe Neeson einmal einen Bären verscheucht, behauptet sie. Als «verlorene, romantische Woche» bezeichnet die Schauspielerin die Tage mit ihrem Kollegen. «Wir hatten Spass», alles sei ein bisschen wie in einem Film von Nancy Meyers (76) gewesen. Die Regisseurin und Produzentin ist bekannt für Romanzen wie «Was das Herz begehrt» oder «Was Frauen wollen».

Dann seien Anderson und Neeson aber getrennte Wege gegangen, um an weiteren Filmen zu arbeiten. Im Rahmen der Promotour für «Die nackte Kanone» trafen sie sich dann wieder. Die 58-Jährige habe immer lachen müssen, wenn die Leute dachten, dass alles nur ein PR-Gag sei. Anderson ist sich jedoch bewusst, dass die beiden als Freunde besser funktionieren, auch wenn sie ihn anhimmle. Sie sei sich sicher, dass sie und Neeson sich niemals ganz aus den Augen verlieren werden.