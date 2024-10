Auftritt am ZFF Pamela Anderson macht die Schweizer Stars nervös

Pamela Anderson erschien am ZFF in einer rosafarbenen Robe, die vielmehr ein Umhang war. Die 57-jährige kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin erschien beinahe ungeschminkt. Oder besser noch: genau so geschminkt, dass es ihre neue Verletzlichkeit perfekt betonte.