Daniel Aminati postete drei neue Bilder von sich auf Instagram. Während er in einem lässig-locker sitzenden Shirt in die Kamera blickt, sind die Fans in grosser Sorge um den Moderator.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Aminati sorgt mit schlankerem Aussehen auf Instagram für Aufsehen

Fans vermuten Trennung und private Belastungen als Grund für Gewichtsverlust

Oberkörperfreies Foto zeigt weiterhin sichtbare Muskeln, keine dramatische Veränderung

Silja Anders Redaktorin People

Ein trauriger Blick in die Kamera, die Hände in den Hosentaschen und sogar ein Foto in Schwarz-Weiss – so zeigt sich Daniel Aminati (52) in seinem jüngsten Post auf Instagram.

Der Moderator wirkt im Gegensatz zu früheren Bildern erschlankt, beeindruckte er doch sonst gerne mit seiner Muskelmasse. Und genau das wirft bei den Fans nun Fragen auf.

Setzt ihm die Trennung zu?

Hat die Trennung von Ex-Ehefrau Patrice Aminati (31) solche tiefen Spuren im Gesicht hinterlassen? Die vergangenen Monate waren wohl für beide Seiten nicht leicht. Er behauptete stets, um die Ehe gekämpft zu haben, während sie eine ganz andere Geschichte erzählt. Was stimmt, wissen am Ende nur die beiden.

Zuletzt teilte Patrice Aminati sogar heftig gegen ihren Ex aus, forderte ihn auf, sie endlich in Ruhe zu lassen, nachdem er einmal mehr betont hatte, immer für sie da zu sein, da sie schliesslich auch eine Familie hätten. Patrice Aminati leidet unter schwarzem Hautkrebs und befindet sich inzwischen in palliativer Behandlung.

Fans in Sorge

Nun wühlt Daniel Aminati seine Fans mit dem neuesten Post auf, denn diese sind davon überzeugt, dass der Moderator stark abgenommen hat. Während einige vermuten oder sogar hoffen, dass die Fotostrecke bereits einige Jahre her ist, da dies den angeblichen Gewichtsverlust erklären würde, drücken andere ihre Sorge aus. «Mein Lieber, du hast abgenommen», schreibt eine Userin und setzt ein rotes Herz dazu. Viele andere finden, der Moderator sehe «sehr schmal» aus. Ein weiterer Fan sagt deutlich: «Sieht nicht gesund aus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Einige Fans sind sich sicher, dass die potenzielle Gewichtsabnahme von Daniel Aminati mit der Trennung von Patrice Aminati zusammenhängt. «Ich denke eher, dass er Kummer hat seit der Trennung von seiner Frau und seine Tochter auch nicht jeden Tag sieht. Das macht was mit der Psyche/Körper.» Eine andere Userin schreibt: «Der arme Mann hat doch wohl genug zu tragen, eine gescheiterte Ehe, hierzu die Angst um die Mutter seiner tollen Tochter, dafür darf er schmaler aussehen. Das muss man erst mal verarbeiten, ihr da draussen seid alle so ekelhaft geworden.»

Ist das Hemd schuld?

Dass Aminati auf den neuesten Fotos etwas schmaler aussieht, als sonst könnte bei genauerem Hinschauen aber auch an der Pose und vor allem dem Schnitt seines Hemds liegen. Im Februar postete er Fotos im selben Hemd, nur in einer anderen Farbe, und man erkennt, dass er dort auch etwas schmaler wirkt. Auch damals machten die Fans sich grosse Sorgen um den Moderator. Gestern teilte er jedoch noch ein oberkörperfreies Foto von sich und man erkennt ganz klar: Daniel Aminati hat seine Muskeln noch.