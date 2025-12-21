Die Ehe von Daniel Aminati und seiner Frau Patrice ist gescheitert. Während er noch kämpfen möchte, findet sie nun klare Worte zur Trennung: «Ich musste mich immerzu anpassen». Ein Zurück gibt es für sie wohl kaum mehr.

Das Ehe-Aus von Daniel (52) und Patrice Aminati (30) kam überraschend – für die Welt und wohl auch für den Moderator selbst. Während er jetzt eigentlich noch um die Beziehung kämpfen möchte, scheint sie bereits damit abgeschlossen zu haben. «Ich musste mich trennen, weil ich den Druck nicht mehr aushalte. Immer wieder Streit, immer wieder Diskussionen. Ich musste mich immerzu anpassen.»

In einem Interview mit «Bild» betonte Daniel Aminati, dass er seine Frau liebe und hofft auch ein Liebescomeback mit ihr. Er schwärmt von der Ehe der beiden und sagt: «Wir haben uns nie angeschrien. Nie beleidigt. Wir haben Träume an die Wand geworfen, getanzt, gelacht.»

Unterschiedliche Ansichten über den Zustand der Ehe

Es ist ein hübsches Bild, das er von der Beziehung zeichnet. Seine Ehefrau scheint das ganz anders zu sehen. Im Interview mit Bild auf die Aussagen ihres Mannes angesprochen, sagt die Moderatorin: «Das ist seine Idealvorstellung von einer Beziehung, die so, leider, nicht stattgefunden hat. Wenn meine Ehe so verlaufen wäre, hätte ich ihn nie verlassen.» Und weiter: «Es ist uns trotz vieler Gespräche zwischen uns, professioneller Hilfe von Familientherapeuten, Psychologen und Mediatoren, in vielen Jahren nicht gelungen, in unserer Ehe eine gemeinsame Sprache, Tagesabläufe oder Traditionen zu finden.»

«Es kann ihn nicht überrascht haben»

Dass er offensichtlich so überrumpelt von ihrem Entschluss war, die Ehe zu beenden, überrascht Patrice Aminati. «Ich habe ihm gegenüber immer wieder betont, dass ich ihn verlassen werde. Es kann ihn nicht überrascht haben.»

Patrice Aminatis Krebserkrankung war für die Beziehung eine zusätzliche Belastungsprobe. Daniel Aminati betonte immer wieder, wie sehr er seine Frau in dieser schwierigen Phase unterstütze. Sie hingegen schien sich eher im Stich gelassen zu fühlen, erzählt sie «Bild», dass während ihrer schwersten Krankheitsphase vor allem ihre Eltern sich um die kleine Tochter Charly (3) kümmerten, die die Aminatis zusammen haben.

«Ich hoffe und wünsche, dass wir zu einer freundschaftlichen Elternbeziehung zum Wohl unserer Tochter finden», sagt Patrice Aminati abschliessend.