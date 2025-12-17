Der Moderator betont in einem emotionalen Instagram-Post, dass er für seine Familie da sein wird. Die Krebserkrankung seiner Frau habe Spuren hinterlassen. Damit reagiert er wenige Stunden nach seiner krebskranken Ehefrau Patrice auf die Trennung.

Darum gehts Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel nach Krebsdiagnose

Daniel Aminati äussert Verständnis und betont Unterstützung während der Krankheit

Gestern Dienstag gab Influencerin Patrice Aminati (30) überraschend das Ende ihrer Ehe mit Daniel Aminati (52) bekannt. Kurz danach meldete sich auch der Moderator mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram zu Wort. Er betonte, dass das Ehegelübde «In guten wie in schlechten Zeiten» für ihn nie nur leere Worte gewesen seien. Besonders seit der Krebsdiagnose seiner Frau habe er alles getan, um die Familie zu unterstützen und sein eigenes Leben zurückgestellt.

«Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat», schreibt Aminati zu einem Bild, das das Paar zeigt. Er zeigte Verständnis für die Entscheidung seiner Frau und erklärt weiter: «Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen.»

«Am Alltag gescheitert»

Daniel Aminati blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und hebt besonders die Geburt ihrer Tochter Charly hevor. Sie sei das «grösste Geschenk».

Patrice Aminati hatte zuvor in mehreren Instagram-Storys die Gründe für die Trennung erläutert. «Am 23. September habe ich Daniel verlassen», schreibt sie offen. Sie erklärtt, dass sie Daniel nicht mehr die Partnerin sein könne, die er kennengelernt habe. Dabei betonte sie, dass die Krebserkrankung nicht der alleinige Grund für das Scheitern der Beziehung gewesen sei. «Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert», gibt sie zu und verweist auf unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume, die auch die Liebe nicht überbrücken konnte.

«Freundschaftliche Basis»

Seit der Trennung lebt Patrice Aminati mit ihrer Tochter bei ihren Eltern. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sie und Daniel «als liebende Eltern eine freundschaftliche Basis für unsere Tochter» finden können.

Die Geschichte des Paares begann 2018, als sie sich kennenlernten. Im April 2022 heirateten sie, und im August desselben Jahres kam ihre Tochter zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose Hautkrebs.

